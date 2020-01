Reggeli elemzés: RC – Problémák? Gondok? Háborúk? – 2020.01.09

Leírom, mert ilyenkor még igazán jól mutat, mert még csak most indult az év. Mindenkinek a legjobbakat kívánva erre az évre is, jelentem, hogy ma van a Krisztus utáni 2020. esztendő kilencedik napja, az idei év bizony szökik (szökőév), még 357 nap van hátra az újesztendőig, sokáig nem fogok még sem a nyárról, sem a Karácsonyról írni. akkor viszont mi marad az elcsépelt dolgokból? Marad például az időjárás. Van is miről írni. Beléptünk az aktív mínuszok napos korszakába, remélem nem fog sokáig tartani. A nagyobb gond, hogy mára már csapadékot is jeleznek, tessék nagyon óvatosnak lenni az utakon! Ami pedig a további időjárási kilátások illeti, belátom, hogy megítélhetetlen mi következik, csak tényleg remélem, hogy olyan gyorsan eljő a tavasz, hogy szinte észre sem vesszük majd e zordon tél didergető pillanatait. Mivel folytassuk? Legyen a folytatás az év eleji fogadalmak. Kezdem a sort magammal és be is fejezem velem, mert mást úgysem hallok, kivéve, ha megosztja a fogadalmait valaki. Nos, lássuk az én fogadalmaimat. Lássuk… Akkor lássuk… Na mi van? Nincsenek! Ez nem normális – mondom magamnak, mindenkinek kell, hogy legyenek éveleji fogadalmai. Engedjék meg, hogy megmagyarázzam. Fogadalmam volt és lesz is számtalan, de akárhányszor kijelentettem őket, szinte sosem sikerült meg is tartani őket. most nem jelentem ki és talán akkor majd: 1. Lefogyok. 2. Kevesebbet iszom. 3. Többet mozgok. 4. Nem dolgozom annyit. 5. Mindig kiviszem a zoknimat a szennyesbe és még sorolhatnám azokat, amiket nem jelentek ki… Mindenkinek vannak (de legalábbis kellene, hogy legyenek) TERVEI. Megírom azt, hogy biztosan mit nem tervezek: Tutira idén sem úszom át a Balatont, nem tervezem a sport sikereket sem (igen-igen nem nyerem meg Wimbledont), nem akarok megbolondulni, sem negatív tulajdonságokkal felruházódni (még ha sokan ezt is vizionálják velem kapcsolatban), nem kezdek nőni, nem eszem majd füvet, nem csajozom (ölég nékem az Asszonka), nem váltok szakmát, nem leszek kínai és ami a legfontosabb: soha, de soha nem lesz titkolt a motivációm, így aki őszintén kérdez bármiről, annak őszintén is válaszolok magammal kapcsolatban, persze más személyiségi jogait, értékpapír titkokat és bennfentes információkat nem fogok kiadni. Jó reggelt! Kicsit megnyomta az agyamat a metrón zsúfolódó tömeg, ha az elmebaj bizonyos tüneteit sejtik, remélem átmeneti és csupán a tömegközlekedés adta őrjítő, reggeli dolgokból következik. – Cariprazint neki! Szárnyal a Richter, nő az igény az agybajok orvoslására… Idén pedig legyen a további fejlődés a mottó, emberileg, emberiségileg és talán így is: “- Jean, evezzen ki a korallzátonyhoz!- De miért uram?? – Mert haladni kell a korall!”

Semleges