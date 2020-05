Reggeli elemzés: RC – Pesszimistábbak jelenleg a befektetők, mint március közepén voltak – 2020.05.18

Ezennel a kijárási korlátozás mindenhol feloldva. Megszűnt a járvány? Nem, de szűnőben. Szabad helyváltoztatás, alapvetően lefelé görbülő statisztikai grafikon, lassan visszatérhet a régi rend, ezért én is visszatérek a vicceimhez. Na nem lett felhőtlenül aggódás mentes a létem, de az igazi fekete felhők tovaillantak. Mától nálunk sok minden nem változik, de nyitottabbak leszünk a társadalmi élet egyes formáira. Ja, és hogy a hamisság ne hagyja írásomban félrevezetni magamat és a Közönségemet: tervezzük a nyarat! Nem pontosan azonosra, mint az eddigieket, de tervezzük. Nyugodt, békés helyre ellátogatnánk mondjuk Horvátországba is, na nem egy hatalmas szállodakomplexumba, de valami kevésbé tömegesbe, igen. “Viktorka hazajön a színjátszó szakkörből, és lelkesen meséli az apjának: – Apa, az iskolai színdarabban én kaptam meg a házasember szerepét. – Akkor menj vissza fiam, és kérj egy olyan szerepet, amihez szöveg is van!”

Semleges