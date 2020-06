Reggeli elemzés: RC – Pekingi piacon fedezték fel újra a koronavírust – 2020.06.15

Brutális viharokkal csapott le a nyár az ország egyes területeire, benne Budapestre is. Mindeközben mi a Balaton parton ebből nem sokat érzékeltünk vasárnap. Továbbra is az újranyitás lázában ég Európa és Amerika, de egyre több aggasztó történés árnyalja a képet. Piacok, éttermek mutatnak fertőzöttséget több helyen a világban, úgy tűnik nem fogunk egyszerűen megszabadulni a koronavírustól. A vakcina. Igan a vakcina segíthet, de egyre több szakértő figyelmeztet, hogy ára lehet annak, ha túl korán érkezik a megoldás, a rendesen nem tesztelt gyógyszer mellékhatásai akár túl is mutathatnak a koronavírus problémán, volt már erre példa sajnos a világban. Mit tehetünk? Várunk és próbáljuk betartani az előírásokat. Szóval mi mától nyaralunk, de hogy maradunk is Zalakaroson vagy sem, az majd nagyban függ attól, hogy milyen óvintézkedésekkel találkozunk a szállodában. Az aggodalom azért ott él az emberben… 2020. nyár. Más ez a nyár, mint az eddigiek voltak. “Két sündisznó beszélget: – Haver, én elválok a feleségemtől… – De, miért? – Unom már az örökös szurkálódását.”

