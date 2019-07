Reggeli elemzés: RC – OTT1 és a 4IG társaságok is milliárdos szerződéskötésekről jelentettek – 2019.07.16

Visszatér a forróság a hétvégére, nem maradunk igazi nyár nélkül júliusban sem. Nos, eltelt a nyár fele. Durva, de mégis így van. Június-augusztus a nyári időszak és ma már július 16. napját írjuk. Ma mi Somogyacsára utazunk, ami egy zsákfalú Kaposvár irányába a Balatontól eltávolodva. Gyönyörű a somogyi dombság, lankái között zöldellik a nyári természet. Ezeken a településeken egyre több a külföldi. Hollandok, mémetek, de még a Karib-tenger térségéből is találunk itt beköltözőket, akik a nyugalom és béke miatt választották a mély-somogyi települések valamelyikét. (Mondjuk engem sokat kellene győzködni, hogy a Karib-tengeri Curacao szigetéről a Somogy megyei Somogyacsára költözzek.) A nyugdíjukból viszonylag pazar módon élhetnek a külföldi nyugdíjasok, jellemzően egy kis zöldséget, gyümölcsöt termesztve a kertjeikben. A térség egyik nevezetes település Igal, ami többek között a gyógyfürdőjéről híres, nos én éppen azt tervezem, hogy ma belemerítem súlyos testem porcikáit az igali gyógyfürdő “habjaiba” (én lennék a legjobban kiakadva, ha egy gyógyvíz habos lenne, de legalább jól hangzik…). Még a mai és a holnapi napunk van a Balaton mellett, azután indulunk Szlovénia felé. A tegnapi gondolatot folytatva a légkondik hűtő-fűtő tulajdonságaival kapcsolatban jelentem, hogy pont elkerüljük a magyar kánikulát, így valószínűleg elmarad a klímával hűtés idei eseménye és erre az évre így fogunk emlékezni: az első nyár klímával, amit nem hűtéssel, hanem fűtéssel töltöttünk… Jó reggelt! Ma kedd van és holnap szerda, azután csütörtök és péntek, miután azt is tudom, hogy szombat és vasárnap jön, ezért gyakorlatilag teljesítettem is egy ötéves kisgyerek szintjét. Igen, régen voltam ötéves és érdemi emlékeim nem is nagyon vannak azokról az időkről. Fárasztó: “Móricka megkérdi a mamáját: – Anyu, van a ribizkének lába? – Nincs. – Akkor mégis katicabogarat ettem.”

