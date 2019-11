Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ OTP: NÃ©zzÃ¼k mikÃ©nt Ã¡llunk az vezetÅ‘ rÃ©szvÃ©nyÃ¼nkkel â€“ 2019.11.12

Sok ember utazik reggelente a metron, villamoson. Tarka-barka ruházatba csomagolt emberi testek. Csodálatos működéssel. Az emberi szervezet elképesztőre alkotott szerkezet. Egyesek szerint az alkotó egy mindenki felett álló Istenség, mások szerint a természet maga, a megfoghatatlan bonyolultsággá fejlesztett élővilág teremtője. Legyen bármi is az igazság, egy dolog bizonyos, a metron, villamoson igazán közel kerülhetünk e bonyolult felépítményekhez. Mondanám, hogy hallom a szívek dobogását, a vér keringésének moraját az erekben, de nem vagyok se emberfeletti, se vámpír képességekkel alkotott teremtmény, csupán egy a csodálatos működéssel megáldott emberi lények közül. Apropó vámpír! Aki szereti a magyar filmeket, aki kedveli az igazi magyar filmes érzést, annak bátran merem ajánlani a Drakulics elvtárs című, agyonnevettető alkotást. Történt az úgy, hogy a Drága Feleségem és én moziba mentünk a hétvégén. Ritka alkalom a Kicsik nélkül. Ott lüktet az ember ereiben – elárulva magát a vámpíroknak – a kettősség: Vele, csak vele kettesben, ami mámorító érzés a mai napig, de a gyerekek nélkül, ami hiányossá teszi a vörösvérsejtjeim kapcsolódását a vérfolyam lomha áramlásához, lecsökkentve a bennem tomboló túlnyomást, szédítve 100 körüli vérnyomásos felső értékekkel a megszokott magasságok helyett. Ej, de furcsa dolog az emberi test. Beteszem magamat gyakorta a kádba, átadva a bőröm hét rétegének legfelső “fóliáját” a 41 fok égető harciasságának, vagy zokniban alszom az idegen helyen, nehogy a lábfejem túlhülje magát és a hideg felkússzon a felsőtestemig, de ott van a kopasz búrám mindig védtelen, hajtalan csillogása, amit nem tennék szívesen sem a napra, sem az esőbe, sem a hóba, sem a hideg fuvallatba. Jó reggelt! Ez a mai reggel olyan anatómikus, miközben aki az emberi test ismerője bizonyosan azt gondolja: na ennek sem volt elegendő biológia órája a tantervben. Volt vagy nem, nem szerettem. Lehetett volna izgalmas, de lett helyette uncsi, a tanár személyiségével mélybe rántott (ide jól jönne a rántotta, csak nem lenne értelme) túlélős tanóra, a biológia óra. Kedd van. Reggel van. Hűvös van. Pattancs most este az egyik kezemet markolászta és a másik kezemet a fél éjszaka az arcán pihentette. Kell a gyerekeknek a szülői melegség, kell a felnőtteknek a szerelmetes melegség, kellene,de nincs meleg odakünt, elvitték a költöző madarak a szép időt. DEEEEEE! Jön a Karácsony! A Karácsony meleg gondolatával búcsúzom mára és ne feledjék: tiszteljék embertársainkat, képzeljék el, ha 100 éve utazgatnának egyedül az űrben, milyen boldogság lenne találkozni egy emberi lénnyel… “Amit a Csillagok Háborúja nélkül nem tudnánk: Minden lény tud angolul; amelyik nem beszéli, az is érti. Minden űrhajón van gravitáció. Az űrben vannak a robbanáshoz szükséges gázok. Az űrben terjed a hang. Minden bolygónak van légköre és már kolóniája is; továbbá a gravitáció a bolygó nagyságától függetlenül 1 G. Az űrhajókon sosem esznek vagy vécéznek, csak nézik az ablakon a hiperűrt, amiben fénysebességgel haladnak. Az űrháborúk során minden űrhajósnak egyértelmű, merre van fent és lent, előre és hátra. Az egész bolygó egyetlen nép és város. A lézerpisztoly tára és hatótávolsága végtelen; viszont hangot ad. Távoli civilizációk hülyén köszönnek, ellenben mindenhol ismerik a leszállási engedély fogalmát.”

