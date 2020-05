Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ OTP: kijÃ¶tt az eredmÃ©ny, nem keseredett el a piac â€“ 2020.05.11

Jó reggelt. Ma hétfő reggel korán keltem. Ja, nem is keltem korán. Ma hétfő reggel munkába indultam. Ja, nem is indultam munkába. Az az igazság, hogy pontosan kettő darab hónapja nem voltam az iroda környékén, kettő darab hónapja létezik nálam az addig sosem ismert home-office, pontosan kettő darab hónapja zárkóztam be otthoni világomba, ez most egy más()világ, más szabályokkal, jellemzőkkel. Egyre többen mondják azt, hogy az otthoni munka intézménye részben velünk maradhat a járvány után is. Ebben hiszek én is. Hétfő van. Se nem keltem korán, se nem indultam munkába. Ma sem, sem, sem, sesesese…

