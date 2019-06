Reggeli elemzés: RC – OTP: Két napon belül 12750 és 12110 – 2019.06.13

Valószínűleg ma lesz az idei nyár eddigi legmelegebb napja, de azt is mondhatjuk, hogy az idei év legmelegebb napja következhet! Mindenki igyon amennyit csak lehet, kerülje a napot és a konfliktusokat is, ilyenkor nem jó ha felmegy a pumpa, a nagy melegben még beáll az ember agya, az ember maga pedig a betonba. Szóval tombol a nyár és amint írtam, hogy legyen egy nyári terv, mi már jó régóta megszerveztük, hogy idén is az első nyári program Zalakaros lesz egy hétig. Vasárnap indulunk és majd vasárnap érkezünk. Közben meg tudósítom mi minden történik, amint azt tettem az elmúlt években is. Így hát nekünk még a mai és a holnapi nap marad, mielőtt azt mondhatnánk: Hurrá nyaralunk! Azt látom, hogy egész héten 30 fokos nagy meleg lesz, de azt is látom, hogy telis tele viharokkal. Sebaj, nem fogunk vitorlát bontani, maximum rohanunk az zivatar elől valami közeli búvóhelyre. Ha pedig elázunk? Van benne gyakorlatom, idén nyárelőn folyamatosan áztam és közel sem az italozástól. Mindenkinek szép napot kívánok és menekülést a forróság elől! Jól megkapjuk így júniusban a nyár első heteiben… Kicsit gyengusz, de a házasság kölcsönös megértésen alapul: “Egy házaspár üldögél a presszóban. Az asszony korholni kezdi a férjét: – Béla, már ötször mentél oda a pulthoz újabb és újabb pohár konyakért. Mit gondolnak rólad az emberek? – Semmit, drágám. Mindig azt mondom, hogy neked hozom…”

