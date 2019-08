Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ OTP: jelentett a nagybank Ã©s fantasztikusan jÃ³t! â€“ 2019.08.09

Sosem fogom megszokni. Biztosan a legtöbbeknek természetes, nekem akkor is furcsa dolog ez a magasság, kilométerekre a földfelszín felett. Tudom a statisztikákat, értem, hogy a legbiztonságosabb közlekedés, de a repülés nekem akkor is testidegen dolog. Annyit repültem már, hogy ha eddig nem szoktam meg, ezútán sem fogom… Ma reggelre sikerült internetet vadászni a gépemre is, így nincs akadálya az írásnak. Nagyon meleg van (közel 40 fok), de tökéletesen ideális a medencében fürdéshez. Aki pedig telítődik a meleggel, annak ott a szoba hűse, professzionálisan működő hűtési rendszer üzemel a szobákba építetten, klíma rendszer ez kérem, nem csak sima klíma egység. Mérhetetlen mennyiségű étel szolgálja az itt lévőket, a maradékokból jól lehetne lakatni egy éhező kisváros lakosságát. Ez ám a végletek birodalma. A szállodán belül a luxus, kívül pedig a szegénység. Törökország forró vidéki települései rendkívül lepukkantak. A szállodák egy-egy rezervátumnak minősülnek, benne a hömpölygő tömeggel a világ minden részéről. Belül minden van, kívül alig valami. Sokat változott azonban tavalyhoz képest is a helyzet, miközben az elmúlt években a személyzet legnagyobb része orosz fiatalból állt, most egyre több a török alkalmazott. A törökök pedig nagyon kedvesek velünk, hiszen úgy tartják, elődeink okán testvérek vagyunk. Mi azért kevésbé tartjuk ezt így 1,5 század török uralom után, de az itt tartózkodáskor jó ha testvérnek nézik a magyart és kedvesek velünk. Mit csinálunk pihenés gyanánt minden nap? Szinte mindig ugyanazt. Reggeli-fürdés-ebéd-pihenő- fürdés-vacsora-műsor-lefekvés. Ez a rend, mert rend a lelke mindennek. Majd lesz egy-két külsős nap, de még nem most az elején. Jó reggelt! Itt egy órával előrébb vagyunk és több mint 1000 kilométerrel távolabb. “Házaspár a jövőről elmélkedik: – Mit tennél, ha én váratlanul meghalnék? – kérdi a férj. – Ez nehéz kérdés… – gondolkodik el a feleség. – Azt hiszem, újra kellene gondolnom a lehetőségeket. Itt ez a nagy ház, nehezen tudnám fizetni a rezsit, meg a banknak a részleteket, ezért szerintem kiadnék 3 szobát három özvegy nőnek, vagy diáklánynak. És te mit csinálnál, ha én halnék meg? A férj is elgondolkodik: – Hmmm… Azt hiszem, ugyanazt, amit Te…”

