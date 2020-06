Reggeli elemzés: RC – OTP: gyorsan feljutottunk 11000 forint fölé – 2020.06.04

Jó reggelt! Gyorsnak kell lennem, mert elvitt a reggeli világ. Egyfolytában csörgött a telefonom, de most már “itten ülök ehun, eh” és írok. Kezdjük a KÖZÉRDEKÜVEL: Illetékes Elvtárs mondja: elterveződött, hogy 20 ársáv helyett csak 15 lesz. Meghirdették, kialakították. Mindenki így tudta, mi is átalakítottuk a dokumentációnkat. Aztán kiderült, hogy bizonyos egységesíthetetlen vendoros jogi dolgok miatt, nem tudja mégsem megoldani a BÉT az átállást. Így maradt minden a régiben, csupán nem lett aktívan kommunikálva. – ezt rebesgetík, de vagy így van vagy nem, a lényeg, hogy maradt és nagyon úgy néz ki, hogy lesz is 20 ársávos valós idejű BÉT adat. Szerintem ez egy nagy HURRÁ! Magyarországon a kereskedésben nagyon, de nagyon fontos az ajánlati könyv minél mélyebb (1,5,10,20 sávok) ismerete. Közérdekű bezár. Napocska, nyaracska és közelgő hétvégecske, (a járványt nem írom le becézve, maradjunk annyiban, hogy jelenleg kifutóban). Mi következik ebből? Hétvégi kirándulások, szabadtéri programok, de mindenkinek ajánlott a távolságtartás. Ez nekem minden nyáron kötelező vicc, mert cuki: “Két barackvirág beszélget: – Tetszem? – Tetszel. – Szeretsz? – Szeretlek. – Akarod? – Akarom! – Jó, akkor hívom a méhecskéket!”

Semleges