Reggeli elemzés: RC – OTP a járvány óta már közel 70 Mrd forintért vásárolt saját részvényt – 2020.08.24

Az első igazi jele, hogy közeledünk a nyár végéhez, amikor augusztus 20. napja után kiürül a Balaton. Ez mindig így volt. A szezon július közepétől augusztus 20. napjáig tartott és tart ma is. Tegnap este felé már harmad annyian sem voltak a parton, mint szombat este. A történelmi 2020-as év nyarát is kezdjük magunk mögött hagyni. Érkezik az ősz, a lehűlés, vajon mit hoz a járványban az év utolsó negyede? Sokak szerint nem sok jót! Bízzunk abban, hogy a tömeges járvány a második hullámban is elkerül minket, amint az történt az első hullámban is… Kezdjük augusztus utolsó teljes hetét, egy gyengus, de aranyos viccel: “Két katica beszélget: – Átmentél a vizsgán? – Persze, és te? – Én is, hét ponttal.”

