Reggeli elemzés: RC – OTP: 4,7 Mrd forint negatív nettó eredmény – 2020.05.08

Jóóóó Reggelt Magyarország! MIndösszesen 28 új megbetegedés… Haladunk kérem, haladunk. Péntek van, süt a nap, csicseregnek a madarak és a hétvégén 26 fok is lehet. Mi kellene még? Hát a járvány végével kiegyeznék… Telhetetlen vagyok? Lehet, de akkor is jó lenne. Na nem azért, mert 10 Mrd euróval csökkentek a focista árak és nem is azért, hogy az észak-koreai vezető ne aggódjon. Sokszor írtam “regéket” a szokásokról, azok berögzült mivoltáról, az állandóságról és annak egyénre szabott fontosságáról, most meg semmi másról nem szól az életünk, csak szokatlan dolgokról, betegségről, halálról, járványról. El hát véled korona, nem kellesz nekünk, éljen a szabadság, nyaralás, a barátkozás…. Oké, nem álmodozom tovább. Legyen Mindenkinek varázslatos hétvégéje, még ha nehéz is a könnyű és messzi is a közeli…

Semleges