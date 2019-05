Reggeli elemzés: RC – Összeolvadást tervez a Fiat Chrysler és a Renault – 2019.05.27

Balatoni nyár. Sokan szeretik és sokan nem szeretik a Balatont. Azoknak, akiknek van egy “kis” indíttatásuk a gyerekkorukból, szép emlék és jó hely a magyar tenger. Kivételesen reklámból jutott a fülembe a vers, nem ismertem, de nagyon szép, nekem a Balaton jut róla az eszembe: “…Nap alattam, nap fölöttem, Aranyos, tüzes felhőben, Lenn a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri. Tán szerelme csókját kéri… Minden oly csodás, tündéri…” (Vajda János: Nádas tavon). Most már tényleg érkezik a nyár. A héten belelépünk a júniusba, kifutottak a nagy TV sorozatok is, irány a nyaralás, a jókedv, a pihenés. Kell egy terv! Erről már volt szó. Egy terv, ami átvezet a nyáron. Azért is kell a terv, mert az előre megszervezett, kitalált utazást várja az ember. Hónapokkal előtte már a lázában ég, a test, a lélek felkészül a nyári kalandokra. Hova menjünk nyaralni? Talán nem is az a legfontosabb, hogy hova, hanem az, hogy el tudjunk szakadni az általános hétköznapoktól. Ehhez a “hovánál” fontosabb a “mennyit”. Nos. Egy hét nem hét, legalább két hétre kell elszakadni a munkás hétköznapoktól, hogy a maradandó emlékek között ne szerepeljen a munka gondolatának napi jellege, fejünkbe vésve kis tőrét, hívogatva minket vissza az íróasztal mögé, a terepre, vagy egyszerűen a “dologba”. A messze jutás sem feltétlenül kritérium, főleg ha nincs rá keret. Egyet ne tegyünk: ne üljünk otthon a szabadságon! Ha nincs hova mennünk, akkor szervezzünk otthonról eljárós programokat. Hajós, vonatos egynapos kirándulást. A strand is játszik ám! Ki a szabadba, medence vagy tópartra. Saját vagy idegen gyerekek figyelése labdás játékuk közben lebontja az emberi agysejtek munkába izzott citoplazmáját. (Ha most egy orvos, biológus azt mondja, hogy ez egy tudatlan “sejtkeverő”! Higgyék el neki! Jól hangzik vagy sem, de értelme nem jutott a citoplazma lebontásnak. Hehe. Hétköznap egyébként nem iszom… Csak ritkán. Ma nem!) Szóval. Felkészülni, vigyázz, rajt! A buksink tartalmát állítsuk a nyári kalandok tervezésére! Legyen ez a nyár még szebb, mint a többi! Befejezésül a vers rövid folytatása: “…Gondolatom messze téved Kék ürén a semmiségnek. Földi élet, hol a réved?…” Kedves Vajda János! Isten nyugosztalja, szépen írt! https://bit.ly/2JIXBZZ Hét indítónak legyen egy agresszív kismalacos vicc: “Agresszív kismalac bemegy a fagyizóba: – FAGYLALTOT! – Milyet parancsol? – SOK A SZÖVEG!”

Semleges