Reggeli elemzés: RC – Oroszország veszi át a vezető szerepet a Koronavírusban? – 2020.05.12

Jó reggelt! Ránk szakadt az ég. Borús, hűvös nap következik. Megtöri a nyár felé vezető tavasz kellemes húsz fok feletti időjárását. Így ma még az utcára, a kertbe se nagyon lehet kimenni, ha valaki levegőre vágyik. Maradunk odabent. Nálunk például felértékelődött a TV. Gyerekfilmek, sorozatok előtérbe kerültek. Értem miért száguld a Netflix árfolyama is. Nálunk a Hatéves kívülről tudja, hogy mikor mi fog következni és a Bátrak Földje örök élmény marad neki, amint Édesanyjával az oldalán izgulta végig a kosztümős magyar “tragikomédiát”. Filmek, társasjátékok, internet, számítógép. Ez lett a legújabb kor családi eszköztára. Ahol kicsik a gyerekek, ott szerencsés, akinek testvére is van, tud játszani a gyerekkel a gyerek. Ahol viszont nincs testvér, ott elmarad a gyerektársaság, ami hosszabb távon akár jelentős probléma is lehet. Felszólítalak vírus: Takarodj!

