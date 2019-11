Reggeli elemzés: RC – OPUS vs. CIG – 2019.11.29

Egyet nem értés. Veszekedés. Végigkíséri az emberiséget. Vélemények különbözősége. Megítélés. Értékrend. Komoly szavak, de a mögöttes tartalom is komoly? Párok, akik állandóan veszekednek, legtöbbször lényegtelen apróságokon. Általában nem is a tárgy a lényeg, hanem a makacs akarat, hogy ráerőltessük másokra a gondolatainkat, véleményünket, a dolgok szellemi megítélését. Tányérok repkednek, üvöltés hallik, szitkok, mocskos tartalmú dialógus jellemzi az emberi vitákat. Mindez miből indul? Általában a semmiből. Egy rossz szó, hangsúly, egy meg- vagy beszólás máris robbanthatja a békét és megindul a hosszúra nyúló, méltatlan veszekedés. Szerencsés vagyok. Párkapcsolatomban rendkívül ritka a balhézás, a munkában “védett” a hierarchia. Persze nem volt ez mindig így. Az élet rövid és bizony ma van az utolsó novemberi reggeli. Miért írok a veszekedésekről? Kellene egy kis béke, szerte e honban a Karácsony közeledtével. Ma a magyarok közel 70 százaléka állandó vitában él. Jó lenne egy kis megnyugvás. Amikor a gyerek megkérdezi az Apukát: Apa, te ennyire szereted az Anyucit? – Igen, a világon a legjobban! – ez egy nagyszerű dolog. Persze van ennek folytatása is: Jobban szereted, mint engem és a Patit? – érkezik a nehéz folytatás. – Dehogy Édesem! Ti a véremből vagytok, a gyerekeimet imádom a legjobban! Anyucit máshogy szeretem, szerelemmel. – magyarázkodom. A gyerek megnyugszik, nem mintha értené mi is a különbség a szeretet és a szerelem között. Jó reggelt! Pápá november, érkezik az ünnepélyes december. Mindenkinek szeretettel teljes hétvégét kívánok! Volt már ez is, de nekem egy örök darab: “Igor és Szása vesznek egy üveg vodkát. Igor: – Most a hátam mögé teszem a vodkát, és ha eltalálod, melyik kezemben van, akkor megisszuk, ha nem, akkor összetörjük és leszokunk. Na, melyik kezemben van? Szása: – Bal! Igor: – Gondolkozz, Szása! Gondolkozz!

Semleges