Nincs pánik. Nincs pánikkeltés sem? Én kérem nem tudom. Azt viszont igen, hogy ma írok egy listát és holnap délután én leszek Magyarország egyik tartós élelmiszer-raktározója! Miért? Azért, mert jobb félni, mint megijedni! Mit veszíthetek vele, ha bevásárlok olyan dolgokat, amiket úgyis megeszünk, megiszunk idővel, legalább nem kell majd állandóan boltba rohangálni. Megvallom nem attól ijedek meg, amiket írnak, hanem attól, hogy erősen tisztában vagyok azzal, hogy az információláncban az átlagember (mint én is) igencsak a végen kullog és nem szeretnék meglepődni azon, hogy érkezik valami olyan nagy baj, ami felteszi a koronát a vírusra… Lehet nevetni rajtam, lehet a fejet ingatni és remélem, de nagyon remélem, hogy hónapok múltán majd ezt hallgatom: ugyan már! Mire volt az ijedtség? Egyértelmű volt, hogy nem lesz semmi baj! – értem, de nem igazán érdekel. Ha nevetésre vágynak emberek és én vagyok a tárgya (egy ilyen “súlyú” dolognál) örülök, hogy alanyként szolgálhatok. Jó reggelt! Sok nehéz időszakon van túl az emberiség. Látom filmekben, olvasom könyvekben. A valóság viszont az, hogy az én köreim nehezen tudnának egy kicsit is nehezebben élni, nem hogy sokkal nehezebben és ha most ezen szörnyülködnek, azt állítom, hogy ezzel a táradalom 90 százaléka így lenne, ha tévedek, vállalom állításom hamisságát és örülök, hogy másoknak könnyebb lehetne a nehezebb, mint a családomnak és nekem, de ne áltassák magukat, a jelenkor hősei sem bírnak akkora erővel, mint amekkora kár enyhítésére lehet szükség 7 milliárd földi lakó esetében. “A tanító néni felteszi a kérdést az osztálynak: – Na, ki tud mondani egy igazán hősies történelmi személyiséget? Néma csend. – Aki tud mondani egyet, kap egy szelet csokit! Pistike jelentkezik: – Hunyadi János. – Jól van, Pistike itt a csoki. Ahogy megkapja a jutalmat, Pistike visszaül a padba, elővesz egy képet a padból, és azt suttogja:- Bocs, Batman, de az üzlet az üzlet.”

