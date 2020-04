Reggeli elemzés: RC – Olaj: Napon belül láthattunk 300 százalék feletti esést – 2020.04.14” zárolva Reggeli elemzés: RC – OTP: A saját részvény vásárlás folytatódott – 2020.04.21

És megtörténik, amivel régen riogatták a piacokat. “Egyszer még mínuszba is mehet az olaj!” Nos, valóban mínuszba ment az olaj. A legközelebbi fizikai szállítású olajkontraktusok tegnap -50 dollárban is jártak. Napon belül láthattunk 300 százalék feletti esést… Így vállaljon jelenleg bárki kockázatot! Bármi megtörténhet és annak az ellenkezője is… Jó reggelt! Sose fog kiíródni a történelemből a koronavírus járvány. Ez bizony benne lesz a tankönyvekben is. Történelmet írunk, de a szomorú oldalon. Ez bizony a valaha vívott legnagyobb szabadságharc. Mi már 5 hete alig mozdulunk ki. Be vagyunk zárva, az otthon maradással küzdünk a jövőbeni szabadságunkért. Vigyázzon Mindenki Mindenkire!

