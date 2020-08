Reggeli elemzés: RC – Nem tartott sokáig a Budapesti optimizmus – 2020.08.28

Azért a tegnapi ámokfutásomhoz a hullám(ok) hátán, még hozzá tudnám csatolni: Hull(a) pelyhes fehér hó… No, de mindegy. Bizony Rudolf a Karácsonyi “bestiám” már alig várja az eljövetelét, hogy a szekrény tetején hetykén, kivilágítva állva tudassa a világgal: itt az évvége. Erre azonban még várni kell. Maradjunk annyiban, hogy jövő keddtől “itt van az ősz, itt van újra…”, ami közel sem szép “énnekem”. Elindul nálunk az iskola-óvoda szezon, de már most jelezték, hogy az óvodába beszoktatás (új hely, az előző bezárt), nem fog a “hagyományos” úton működni. Így tehát maradt egy, azaz egy hétvége a nyárból és azt meg is kell jól böcsülni. Mindenkinek kívánok kellemes utolsó nyári hétvégét! “- Hogyan döntötték el a nepáliak, hogy mi legyen az országuk neve? – ??? – Megbeszélték, hogy bármi lehet, csak ne Pál legyen!”

Semleges