Reggeli elemzés: RC – Nem sikerült tegnap emelkednie a magyar tőzsdének – 2020.08.25

Valaki valahol megírta (szándékosan nem hivatkozom az írásra), hogy a koronavírus a második hullámban kevésbé halálos, majd a végére hozzáteszi, hogy többet is tesztelünk. Nézzük: 1. Ha egyáltalán nem tesztelünk: akkor csupán azzal szembesülünk, hogy egy rakás súlyos kimenetelű fertőzéssel rendelkező szorul kórházi ellátásra, akikről természetesen tudunk (statisztika), éppen a kórházi ellátásból adódóan és sokan meg is halnak közülük, mivel eleve ők a súlyos esetek “képviselői”. 2. Keveset tesztelünk, így az első eset még mindig nagy aránnyal rendelkezik. 3. Sokat tesztelünk, így az első eset erősen eltörpül. 4. Ha mindenkit képesek lennénk tesztelni, akkor derülne ki valójában mennyire halálos a kór. Nos, én azt gondolom, hogy nagyon alacsony a halálozási ráta, mert a 2.-3. eset a jellemző és az is csak mostanra, az első hullámban sokkal alacsonyabb méretű lehetett. Miután a lakosság jelentős része szinte- vagy teljesen tünetmentesen mehet át a fertőzésen, ezért én a halálozási rátát még az influenza alá/mögé is helyezném (ami 0,1 százalék, vagyis minden 1000. ember), ne felejtsük el, hogy az influenza szinte mindenkinél érdemi tüneteket produkál, tehát sokkal több megbetegedésről tudunk az összeshez képest, mint a koronavírus esetében. Ettől függetlenül, Mindenki vigyázzon magára és Mindenkinek kívánok jó egészséget! Nem sok Jean vicc szorult belém az elmúlt öt évben, de most jöjjön egy: “- Jean, hallott arról, hogy már az állatok is lövöldöznek? – Nem uram, de miért kérdezi? – Azt írja az újság, hogy agyonlőtte a menyét.”

