Reggeli elemzés: RC – Nem az OTP veheti meg Szlovénia harmadik legnagyobb bankját az Abanka-t – 2019.06.20

Imádom a valószínűség számítást! Említettem már? Ha nem, most írom… A valószínűségek tárháza végtelen. Meg lehet közelíteni “tudományosan” is, amint az én Drága Feleségem teszi: “minden 50-50 százalék. Vagy megnyerem a lottó ötöst vagy nem. Vagy esik egy tégla a fejemre vagy nem.” Így is lehet. Meg úgy is, hogy elmélyedünk a számisztika világában. Mennyi is az annyi? Az például, hogy én imádom az Ildit száz százalék. Ha még nem ismerték a nevét, most már ezt is tudják… Hogy Ő imád-e engem az változó, mert nem nekem kell megítélnem ennek a valószínűségét, de bízom benne, hogy száz százalék. A matematikában a bizalommal indukált 100 százalék értelmezhetetlen. Az érzések világában értelmezhető. Most azt kérdezik mi van velem? Nos, koszönöm jól vagyok. 100 százalék, hogy szerelmes vagyok a Feleségembe és 100 százalék, hogy imádom a gyerekeimet. De vajon 100 százalék, hogy megélem a holnapot? Dehogy! De 100 százalék, hogy megéltem a tegnapot… Ennyi… Ittam? Persze! Ez is 100 százalék, mert nyaralok! Hurrá nyaralunk! Éppen most telt el a nyaralás fele. Az pedig 50 százalék. Ráadásul tuti 50 százalék. Mi jöhet még? Remélem jó idő, mert menni kéne a strandra! Ennek mennyi a valószínűsége? Napocska mínusz felhőcske, plusz szeretnénk a jó időt, mínusz előrejelzés, plusz nem hiszem el az egyenlő: talán, esetleg, bízunk benne, kellene csúszdázni a gyerekekkel. Százalékosan? 78,5 százalék. Hogy jött ki? 43 százalékos józanság, plusz gyerek akarat, plusz remények, mínusz felhőcske, az egyelő: 78,5 százalék! Vagy tévedtem? Akkor legyen 50 százalék és kérem drukkoljanak nekünk a jó időért! Máris igaz az 50 százalék! Lehet, hogy az asszonynak mindig igaza van? Háááát… Jó reggelt majd, mert most este írok. Legyen szép csütörtökjük! “A béka elmegy a jósnőhöz, aki a kristálygömbje segítségével azt jósolja neki: – Nemsokára találkozni fogsz egy csinos lánnyal. Mire a béka: – És hol találkozunk, a tóparton? A pataknál? – Nem! Biológiaórán.”

Semleges