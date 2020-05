Reggeli elemzés: RC – Nem akar fékezni az OTP részvény árfolyama – 2020.05.28

Jó reggelt! Nyílik minden, éttermek belseje, uszodák, stadionok. Visszatér az élet, jöhet a nyár. De hova is menjünk nyaralni? Mennyire kell aggódni a szállodák népének összezártságától? Szerintem egyelőre nem igazán van okunk aggodalomra, de én azért azt gondolom, hogy érdemes olyan helyet választani, ahol nem nagy a tömeg, jól szeparált a “közönség” és talán még az is fontos, hogy ne legyen tele mindenféle külföldi nemzetséggel. Jobb félni, mint megijedni, de tartom, hogy jelenleg komolyan kellene belföldön keresnünk a koronavírust, hogy belebotolhassunk. A héten kifut a május és valóban nekiindulhatunk a nyárnak, reménykedni pedig ebben a sorrendben lehet: 1. Ne jöjjön vissza a koronavírus ősz előtt! 2. Ne jöjjön vissza év vége előtt! 3. Ne jöjjön vissza a vakcina megléte előtt! 4 Ne jöjjön vissza sohasem! Ha lehetne szavazni és számítana is, én a 4.-re tenném a voksomat… MInden nézőpont kérdése: “Pistike az út szélén áll, és keservesen zokog. – Miért sírsz, kisfiam? – kérdezi egy néni. – Azért, mert az anyukám azt mondta, csak akkor mehetek át az úton, ha minden autó elment, de még eddig egy sem jött!”

Semleges