Reggeli elemzés: RC – Nagyot üthet még ez a BREXIT – 2019.09.03

Na tessék! Most meg is kaptuk az őszt, úgy jól a nyakunkba. Ömlik az eső. Beindultak a szórakoztató TV műsorok is, kornyikálás, vetélkedés, utazás, van itt kérem minden. Már csak majd az hiányzik, hogy az óraállítás is elérkezzen, oszt csücsülődhetünk a mélabús téli karosszék, tv figyelő oltalmában. Ennyi… Nem kell a dolgokat túl kombinálni. Meghúztam a nyakamat tegnap előtt, de úgy jó alaposan. Olyan vagyok, mint egy öntött ólomkatona (pocakkal és kopasz fejjel, egyenruha nélkül öntve), csak az én mozgásom nem a végtagjaimban szögletes, hanem a nyakamban. Mereven fordítom jobbra és nézek előre, de balra alig mozog. Milyen furcsa dolog ez a nyak is. Jól ki van találva az ember. A testének a tetején van egy nyak, hogy méretes fejével maximum 180 fokban forgolódjon, ha valaki képes 360 fokban, az szóljon, szívesen megnézném. Szóval esik, a nyakam sem működik tökéletesen és tuti bőrig ázom majd ma is, remélem nyakmozgásom hiányosságaként nem üt el az utcán semmi. Szeptemberbe léptünk és ez tényleg fájó, de hogy ne fájjon annyira, hamarosan érkezem az év utolsó három hónapjának ingyenes BÉT adat lehetőségével, bízzunk egy szuper őszi-téli piacban, ha már a napocska cserben is hagyott minket! “- Miért tart a szőke nő üres sörösüvegeket a hűtőjében? – Azoknak a vendégeknek, akik nem isznak.”

Semleges