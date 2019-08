Reggeli elemzés: RC – Nagyot esett tegnap az MTEL árfolyama – 2019.08.29

Közeledünk, közeledünk. Sajnos. Jön a nyár vége. Pedig ez jelenleg nem látszik az időjáráson. Hipp-hopp ez a nyár is elszaladt. Egy-két hónap és hihetetlen lesz a jelenlegi légkondicionálós törekvés a levegő hűtésére. Helyette érkezik a “meg ne fagyjunk” fűtés akarat, ami emeli majd az egyébként fagyos hőmérsékletű levegőt szoba hőmérsékletre. Tegnap este sokáig kártyáztam és a mostanában vállalt kötelező tömegközlekedés igénybevételével jutottam haza. Döbbenet volt számomra, hogy hajnali egy óra környékén, alig fértem fel a buszra annyian voltak rajta. A nyári éjszakában tömött buszok szállítják a megfáradt arcú embereket hajnali pihenőjük felé. Teljesen mások ilyenkor a közlekedők. Reggel is sokan fáradtak, látszik a meggyötört arcokon, hogy szívesen aludtak volna még. Este viszont csend van a buszon. Az emberek egymással se nagyon beszélgetnek. Aki ül, igyekszik a fejét a busznak dönteni és lecsukja szemét, éber alvásban követi az automata állomást bemondó hangját, nehogy elfelejtsen leszállni a megfelelő megállónál. Azok, akik állnak, a kapaszkodóra tett karjukra hajtják a fejüket és testük lomhán dől a busz által bevett kanyarok irányába. Esti, városi, várós lakó közlekedési körkép ez kérem. Lehet, hogy életemben először tegnap utaztam az éjjeli buszon. Nem emlékszem, hogy lett volna erre példa a tegnapi napig. Ez egy külön tanulmány. A éjjeli buszok ilyenkor menetrendszerűen kanyarodnak be olyan irányokba is, amikbe egyébként nem lehet. A kötelező haladási irányt figyelmen kívül hagyva fordulnak rá keresztutakra. Ezek szerint ezt is lehet. Ilyenkor még az ellenőrök is alszanak (“aludj el szépen kis Balázs”), mindenki az első ajtónál szállhat fel, a jegyét, bérletét bemutatva a buszvezetőnek. Jó reggelt! Kicsit álmoskás a reggelem, arcomra nyomta bélyegét a késő-korai lefekvés és a reggeli ébredés között eltelt egységnyi idő rövidsége. ” Murphy éjszakai-busz törvénye: Éjszakai buszt általában csak akkor késel le, ha már nem jön több. És általában úgy késed le, hogy még éppen látod elmenni…” Legyen egy közepesen gyenge közlekedési vicc is: ” Egy kamionos bemegy az éjszaka közepén a falu rendőrségére: – Mondja biztos úr, van az Önök falujában fekete bika? – Nem, nincsen. – És valakinek van esetleg fekete lova? – Úgy tudom, fekete lova sincs senkinek. – A fenébe, akkor mégis a plébános urat ütöttem el!”

