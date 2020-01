Reggeli elemzés: RC – Nagy úr a pénz, az meg van dögivel a piacokon – 2020.01.31

Jó reggelt! Ma befejezzük a januári hónapot az Úr 2020. évében, 31 nap telt el az esztendőből, még 335 alkalommal láthatjuk majd felkelni az idei napot, és szökőév lévén a februárunk 29 napra sikeredik hamarosan. A DMKER bejutott a tőzsde XTEND kategóriájába, de ezúton hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az alacsony likviditás rendkívüli kockázatokkal járhat, lázasan dolgozunk az IPO eljövetelén, ami a második negyedévre várható (nem késett le még senki semmiről…)! Ami a világunkat illeti: WHO világjárvány kihirdetve, szakértők szerint hamarosan itthon is megjelenhet a Koronavírus, egyre többen értékelik túlzott pánikkeltésnek a kommunikációt, én sajnos nem vagyok a beavatottak között, hogy meg tudjam ítélni a helyzet súlyosságát. Fertőtleníteni kell Feleim! Sok kézmosás és szigorúan csak sorstársaimnak kívánok megfelelő mennyiségű pálinkát a nyelőcső és a gyomor fertőtlenítésére, persze csak mértékkel a jóból is megárt a sok, még ha sok helyen ez inkább úgy hangzik, hogy a jóból is megárt a kevés. Tartsuk szem előtt, hogy Magyarország előkelő helyezett a népességen belül mért alkoholisták tekintetében. Én azt szoktam mondani, hogy csak hétvégén iszom, a baj inkább azzal van, hogy szeretem a hosszú hétvégéket. A hozzáértők szerint napi 3 féldeci az út a végletekhez, aki minden nap iszik, az joggal aggódhat, hogy a statisztikai listára kerül, és most nem egy pohár borra gondoltam. Pápá január, legyen mindenkinek gyönyörű hétvégéje és ne feledjék: jobb ma lenni másnaposnak, mint tegnap lenni mai naposnak, vagy ma lenni tegnaposnak… “A repülőn egy férfi így szól a stewardesshez:- Elnézést hölgyem, de már vagy 15 éve utazok rendszeresen önökkel, de sosem nézhettem a kedvenc filmemet, mindig ablak mellett kell ülnöm és nem mehetek WC-re amikor kell! – Ne szórakozzon kapitány úr, inkább kezdje meg a felszállást!”

