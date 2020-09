Reggeli elemzés: RC – Nagy emelkedés a MOL piacán – 2020.09.29

Jóóóóó Reggelt Mindenkinek! Kezit csókolom! Pálinkás szép reggelt! Egyszer azt mondtam a Kislányomnak viccből, hogy reggelente úgy illik köszönnie nekem, hogy “Jó reggelt édesapám”. Azóta így köszön minden reggelen. Üdvözlések, köszöntések. Az illem, a jólneveltség alapjai. Valójában van fontosságúk? Nekem vannak, de ebben a rohanó világban úgy látom, hogy mind kevesebb tartalommal bírnak. Belénk rögzülnek szokások, modorok, viselkedési normák és úgy is érezzük, hogy ezeknek meg kell felelnünk. A boltban az eladó “kislány”, lehet vagy 23-26 éves, rám néz és közli, hogy ‘”szia! Mit szeretné ?l”. Nos, először is “Jó napot Kívánok”, másodszor pedig nem szeretnék semmit, csak jöttem vásárolni, az pedig se nem szerelem, se nem bárminemű személyes akarat. Nem akart ő rosszat és nem is értené, ha magyarázni kezdeném, hogy… nem teszem itt sem. – Megöregedtél – szólna bármelyik alakom a fejemben, Kaszaboló, Pom-Pom, a Rettenetes Torzonborz vagy Csuka koma, de ők már leköszöntek, nincsenek velem. Az én mandátumom is már csak mára és holnapra szól, így el is engedem a “neveltségi értekezésemet”… “Zuhan a kezdő ejtőernyős, találkozik egy másik repülő emberrel. – Elnézést uram, nem tudja véletlenül, hogyan kell kinyitni ezt az ernyőt? – Sajnálom, nem értek hozzá, én csak a gázkazánt jöttem megjavítani.”

