Reggeli elemzés: RC – Na egy kisebb korrekció az amerikai piacon – 2019.11.20

Ma szerda van. Nem lehet szép napnak titulálni. Köd, szürkeség, de még mindig 10 fok feletti hőmérséklet ráadásul reggel. Haladjunk tovább a Karácsonyi dolgokkal. Mindenek előtt egy számítás, hasznos is lehet: a mai nappal együtt 11 nap van még hátra a novemberből. December 24. napját további 23 nap elteltével érjük majd el, tehát ez összesen 34 nap a maival együtt, nélküle pedig 33 nap, ez szerencsés szám (krisztusi kor). Maradjunk akkor a 33 napnál, ami 792 darab óra, 47520 perc és 2.851.200 másodperc, eggyel kevesebb, még eggyel kevesebb, még eggyel és így tovább… 792 darab óra…. Ha nem aludnánk, de vegyük azt, hogy ebben a 33 napban átlagban 10 órakor lefekszünk és reggel mondjuk 7 órakor felkelünk. Ez naponta 9 óra, ami kiesik, talán így kialvadtak is vagyunk, állítólag egy átlagos felnőttnek 6-8 óra alvás szükségeltetik, mi ezt most kiterjesztettük 9 kerek órára. Miként is állunk? Akkor egy nap nem 24 óra, hanem csak 15, ez azt jelenti, hogy 495 darab óránk maradt. Ez sem igaz! Dolgozik az átlag magyar. Nézzük a munkanapok számát (ledolgozások, csúsztatások most nem érdekelnek minket). 23 munkás napunk leledzik, de adjunk magunknak szabadságot is az ünnepek előtt, “elcsalt, elsumákolt munkás órákat”, hiszen az ünnep az Szent, arra készülni kell, ha emiatt valakit elküldenek, azon az elküldőn a Jóisten szeme legyen, s miközben nem vesszük a szánkra az Ő nevét oktalanul, most ez nincsen oktalanul. Tehát…!! 3 nap, azaz három nap szabadság, ilyen-olyan úton. Vagyis 20 nap munka, napi nyolc órában, az annyit tesz, hogy 160 Karácsonyozás nélkül “elpocsékolt” de a megélhetésre fordított munkásóra… Most miként állunk? a 495 darab óránkból leszámolunk még 160 munkás órát. 335 darab óránk maradt… Már csak 20.100 darab percünk és 1.206.000 darab másodpercünk, de tikkkkk-takkkkk ketyeg az óra, telnek a másodpercek, a percek, az órák a napok… 335 óra, 33 napi foglalatosság. Ez naponta körülbelül 10 óra. Evés 2 óra, gyerekek istápolása 2 óra, fürdés, öltözködés, napi teendők további 2 óra (legyen benne az utazás is a munkahelyre, meg egyéb helyekre). Hogyan állunk? Napi 4 óra, azaz összesen 132 darab óránk maradt. Lustulás, betegség, nem várt időráfordítás, vagyis az egyebek elvisznek még legalább napi átlag 30 percet, vagyis félórát, a 33 napban ez 16,5 óra és akkor még kedves voltam és figyelmes. 115,5 darab óránk maradt. Nos kérem! Tessék ezzel kalkulálni! Minden egyes, a Karácsonyi teendők nélkül töltött haszontalan óra, a 115,5 óránkat csökkenti. Osszuk fel! Legyen 50 óra a tervezés, nézegetés, bolt látogatás. Legyen 30 óra az ajándékok, ünnepi kellékek megvásárlása. Legyen a maradék idő (35,5 óra) a csomagolás, főzés, ünnepre “szóló” takarítás! Ránézésre semmiről nem késtünk le. Még lehet kényelmesen szervezett Karácsonyunk. Hajrá Feleim! Ne maradjon semmi a végére! Mindenkinek kívánok aktív Karácsonyi készülődést, ez alapozza meg a nagy-nagy ünnepi érzést a “FEELING”-et!!! “- Tessék, itt van a fizetésemelésről szóló írás. Remélem, meg van vele elégedve – mondja a főnök. – Igazán nagyon köszönöm, főnök. Tessék, itt van a videofelvétel a tavaly karácsonyi vállalati bulinkról.”

Semleges