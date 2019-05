Reggeli elemzés: RC – MSCI átsúlyozás. Vesztes OTP, nyertes MOL – 2019.05.29

Háááát. Ma is beköszönt a ma. A hét közepe. Ilyenkor szerdán leginkább a foci volt a fénypont, de hetek óta nincs foci. Kevesen vagyunk, nem igazán érünk rá. Meg kellene újulnunk. Az pedig nem könnyű dolog. Lehet, hogy minél idősebb az ember, annál kevésbé befogadó? Lehet… A mi focink baráti foci. Senki nem bántja a másikat, sőt vigyázunk egymásra. Ma nem lesz sport, de én már egyébként is túl vagyok rajta. Budapest fergetegében a harmadik buszra tudtam felszállni anélkül, hogy lelógna a lábam. Vagy a buszok nem jöttek rendesen, vagy szerdán azok is munkába indultak, akik máskor nem szoktak. Így vagy úgy, de inkább leszálltam idő előtt és sétáltam egyet a Keletitől a Blaháig. Nem volt nagy út, de jól esett. És legalább most nem esett. Tegnap rohanós napom volt és háromszor áztam ronggyá. Ráadásul haza is mentem kora délután, de kulcsot nem vittem, mehettem vissza az irodámba. Ilyen dolog ez. Aki nem akar a kocsiban üldögélni a dugó közepette, az ázik, fázik vagy melege van, mint a sült malacnak. Talán tényleg a metró a legjobb. Egyben a legbüdösebb is tud lenni, de legalább nincs eső és talán még a zsúfoltság is itt a legritkább. Busz, villamos, metró, mostanában mind kijut nekem. 2019. nekem a BKV éve. Hol a busz applikáció, bérlet és amikor tehetem gyaloglás. Azt mondják a gyaloglás a legegészségesebb mozgás, abból pedig jut idén napi kilométerekkel. Lehet, hogy sose halok meg? Nem lehet. de nem is szeretném. Tudják: “jobb lábat a bal után, balt a jobb után. Így mennek a gyerekek végig az utcán.” Aki lázadó akar lenni, az tegye a jobb után megint a jobbat és a bal után megint a balt. Majd segítek felállni… Jó reggelt! május utolsó szerdáját írjuk, közeleg erősen a NYÁR… “A rendőr leállít egy autót műszaki ellenőrzésre. – Kapcsolja be a féklámpát! – Jó. – Reflektort! – Jó. – Index? – Jó. Nem jó. Jó. Nem jó…”

Semleges