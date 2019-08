Reggeli elemzés: RC – Most akkor is esünk, ha a nemzetközi piacok emelkednek – 2019.08.22

Hát elég sok helyen romokban áll a város (Budapest), márpedig alig több, mint egy hét van az iskolakezdésig. Mennyit változott a közlekedés és annak minősége. A földutaktól a macskakövön át az aszfaltozott minőségi utakig, amiket “csak” néhány évente kell újra felújítani. Jó pénz van az építkezésben. Mostanában főleg. Nem lesz ez mindig így. Persze a közlekedésre szánt utakat folyamatosan meg kell újítani, nem lehet, hogy ne legyen jó egy ekkora város közlekedése. Miért? Jó? Aj-jaj, önkormányzati választásokhoz közeledünk, biztosan nem most fogom elemezni a város problémáit, nem óhajtok politizálni. Politika. Nélküle nem létezik a világ és az emberi élet sem e bolygón. Fontos és egyben meghatározó is. A politika szó a görög polisz szóból ered, ami várost, városállamot jelent. A magyar jelentése közélet. Tehát mindenki, aki közszereplő, egyben politikus is. Na ez sem ilyen egyszerű. Nem beszélve arról, hogy számomra a közszereplés minden szabad, magyar ember velejárója. Nap, mint nap szereplünk nyilvánosan. Nyilván felszállunk a buszra, sétálunk az utcákon, parkokban, beszélgetünk, találkozunk másokkal, vagyis éljük az életünket. Az életünk egy jelentős részét pedig nyilvánosan, a szó fogalmi jelentésének közszereplői tartalma legtöbbünkre mégsem vonatkozik. Hiába a szabad, nyilvános lét… “Közszereplő az a személy, aki közhatalmat gyakorol, gyakorolt vagy közhatalom gyakorlásával járó tisztségre jelölték, illetve aki a politikai közvéleményt feladatszerűen alakítja vagy alakította.” Valójában ez a mai napig egy megfoghatatlan dolog, ezért az általános gyakorlat az, hogy a bíróság mondja ki, ha egyértelműen nem azonosítható, hogy az egyén közéleti szereplő, azaz közszereplő-e. Én például hiába szerepelek több ezer ember előtt naponta, akkor sem vagyok közéleti szereplő. Engem tehát nem lehet csakúgy bedobni a közösbe. Ha viszont felkérnének Random város vezetésére, akkor máris közszereplő lennék. Csakhogy nincsen Random város. Még. Ki tudja? Lehet, hogy egyszer annyian leszünk, hogy a Random ügyfeleinek számossága kitesz majd egy városi lakosszámot. Ha Budapestből indulnék ki, akkor ehhez bizony közel 1,8 millió ember kellene, legalábbis a 2016-os statisztikai számok ezt mutatják. Már csak háromszázszor ennyien kellene lennünk és kész is lenne a város. De hol is helyezkedne el területileg? Koordinálom. A testem bal oldalán, kicsivel a nyakam alatt, bent a mellkasomban, a mindig dobogó “vérmotorban”, a szívemben. Amint azt írtam valamikor “Nem is olyan rég” versemben az én Drága Feleségemnek: “…Szívembe zárlak, hogy ne láthasson senki, lelkemben rejtelek, csak nekem legyél. Csendben fogom kezed, nézem arcodat, Szemeidben látom boldogságomat. S hogy beszéljek rólad? Nincs miért tegyem, Úgyis csak te érted, ki is vagy nekem.” Jó reggelt! Ma is volt közlekedés, ma is volt elmélet, ma is volt vers, mi nem volt még? Jaaaaaa… Időjárás! 29 fok. Ezt írják mára maximumnak, alapvetően felhős idővel, az eső valószínűsége zéró (ej, be jó lenne, ha lehetne hinni is a telefonos időjárás applikációknak..). ” Egy nő felhívja a férjét telefonon: – Drágám, nem indul a kocsi. Szerintem víz került a levegőszűrőjébe. – Az autóban ülsz? – Igen. – És hol vagy pontosan? – A házunk mögötti patakban.”

Semleges