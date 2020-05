Reggeli elemzés: RC – MOL: harmat gyenge, letörésre készülő – 2020.05.29

Jó reggelt! Tegnap visszatértem a kinti világba. Szabadon közlekedtem Budapest utcáin, tárgyaltam tágyalóban. Eszembe jutott egy világ “régen”, pont ilyen volt. Nem tudom, hogy mit is írjak róla… Mától kinyithatnak a budapesti éttermek belső fogadórészei is, gyakorlatilag némi óvintézkedéssel visszaáll a régi rend. Jövőhéttől itt a nyár. Mi pedig maradunk félig úgy, ahogy eddig voltunk. A gyerekek nem mennek óvodába és bölcsődébe, majd csak ősztől. Félnénk a vírustól? Nem. A visszaszoktatásukhoz nekünk viszont időre lesz szükségünk. Mi a helyzet velünk? Nos, nekem is szükségem lesz a visszaszokásra és én is nyár végére tervezem a mindennapos bejárást. Akkor most rossz, hogy véget ért a “vírusszezon”? Nem, mert nem volt ez egy felhőtlen, aggódásmentes időszak és lesznek/vannak következményei is. Emlékeinkben nekünk akkor is marad számtalan jó dolog. Kicsit úgy éreztem magamat, mint amikor kisfiú voltam és éjszaka lefekvéskor bebújtam a fejemmel is a takaró alá és ott védelmet éreztem, még ha alapvetően nem is voltam félős. Sok minden megváltozott és sok értékes, jó dologra is rájöttünk, miközben a koronától aggódtunk… “Idős néni száll fel a buszra. Móricka az egyik ülésről megkérdi: – Néni kérem, le tetszik ülni? – Igen kisfiam – mondja hálásan a néni. – És mégis hová?”

