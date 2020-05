Jó reggelt! Bizony kinyílt Budapest is, ezt semmi nem tükrözi jobban, mint a forgalom. Sokan kijelentették,hogy inkább továbbra is otthonról dolgoznak, ha lehet és a munkáltatók közül is sokan preferálják a fenntartott home office-t. Az érzésem most is a következő: egy adott újság bal hasábján minden optimista, a jobb hasábján minden pesszimista. Úgy tűnik nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy mi jöhet. Lassan nyárba fordulunk, nyitnak a szállodák, kimerészkednek az emberek mindenfelé. Miközben a járvány visszatértével riogatnak, visszarendeződik a járvány előtti világ. Mégis nagyban változott valami. Ez a valami pedig az, hogy 2020-ban megállt a világ két hónapra és volt idő elgondolkodni azon, hogy nem is annyira egyértelmű a jelenkor fényes “jóléte”, szabadsága… Ez nem is kicsit fa: “Két barát beszélget: – Haver képzeld, tegnap leestem egy 8 méter magas létráról… – Tényleg? És nem lett semmi bajod? – Nem, mert szerencsére a legalsó fokon álltam.”

Semleges