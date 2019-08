Reggeli elemzés: RC – Minket is elért az igazi gyengélkedés – 2019.08.15

Terülj, terülj asztalkám(!) és ahogy a mesékben szokás, a török szállodák ételek százait sorakoztatják nap, mint nap a nyaralóik ínyenc kedve szerint. Ha valakinek az ínyencség a szemeinek elkápráztatásáról szól. Sajnos az ízek világa már oly mértékben különbözik a magyar, megszokott ízvilágtól, hogy tegnap a legnagyobb boldogságot a Land of Legends élménypark Burger King étterme jelentette nekünk a nyolcadik napunkon Törökországban. Még két nap és indulunk haza. Egyszer minden jó véget ér, de ha nem érne véget az sem lenne jó. Csodás napsütés, medencék, szórakozás, ráadásul vasárnap hajnalban visszatérünk és belecsöppenünk a nagy magyar nemzeti ünnepünkbe, a jövő hét csak szerdán fog elkezdődni. Augusztus 15. napja. Szerintem ez életem egyik leggyorsabb nyara. Sokszor írtam, hogy úgy érzem a korral gyorsul az idő is. Ha a nyár gyorsaságából indulunk ki, akkor biztosan idén sem lettem fiatalabb. A nagyobb “probléma” talán az, hogy nem csak a nyár gyorsulásából lehet erre következtetni. Fésűs Éva (Vidám nyárutó): “Augusztusban már a nyár kissé őszben sántikál, ábrándozik, nem nevet, falevelet, festeget. Körte pottyan, totyakos, már a sün is pocakos, folton- folt a káposzta, kofa viszi városba. Dinnye feje szép kerek, olyan okos, szétreped! Nyuszi füle nagyra nőtt, ha leül is, látni őt. Szóló szőlő, kilenc tő, őrzi madárijesztő, széna, szalma, félkalap, aki látja, elszalad!” Jó reggelt! Még két munkásnap és érkezik a hosszú hétvége, kitartást Mindazoknak, akik nem nyaralnak jelenleg! “Az óvodában a gyerekek élményeiket mesélik. Pistike a következő sztorit meséli: – Egy meleg nyári este volt… Aztán egyszer csak villámlott, dörgött. Nagyon féltem, ezért a mamámhoz bújtam a sötétben. De sajnos elkéstem, mert a papám előbb félt!”

