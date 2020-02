Reggeli elemzés: RC – mindenkori csúcsán a német DAX index – 2020.02.14

Nagyon szépen köszönjük Mindenkinek, aki ránk szavazott a BÉT 2019-es Legek legjobb hazai platform díj versenyében! 2017. év után, a 2019-es év alapján is a Random nyerte a számunkra legfontosabb díjat, mert ezt az Ügyfelek elismeréseként lehet csak megnyerni, ami a legfontosabb elismerés. Köszönjük! Díjak, visszaigazolások jelentősége óriási, főleg, ha egy szolgáltatást a Cég ügyfélbarát alapokon igyekszik kialakítani. Az elismerés nem csak a munkában fontos. Boldog a szerető családanya, ha családja elismeri fáradozását a hétköznapokban, boldog a családapa is, ha része éppen úgy a családjának, mint a Felesége és gyermekei hiányolják távollétében, boldog a sportoló, aki naphosszat küzd, hogy bizonyítsa erejét, tehetségét, elhivatottságát, boldog lehet bárki, ha értékelik a sok munka, törekvés, fáradtság eredményét és sokak boldogtalanok, ha természetesnek vélik azt az odaadást, ami sok energiába, “küzdelembe” kerül. Jó reggelt! Haladunk kérem, haladunk. Céljaink irányában mozgunk, nem állítanám, hogy a világ leggyorsabb tempójában, de bizonyosan jószándékkal, odaadással kikövezett úton menetelve. 2020-ra pedig azt kívánom, hogy segítségünkkel mind többen érjék el a tőkepiacot, keressenek rajta mind több pénzt, legyenek elégedettek, akkor lehetünk mi is azok! Egyúttal engedjék meg, hogy ezúton gratuláljunk minden BÉT Legek díjazottnak, közülük is elsősorban a DMKER Nyrt.-nek, aki a mi közreműködésünkkel került a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacára. Ja és arról se feledkezzünk meg, hogy ma van Valentin nap. Ezzel kapcsolatban ezt szeretném előadni: Hogyan bánj egy nővel?: “Kínáld borral! Vidd vacsorázni! Tartsd a kezeid között! Bókolj neki! hallgasd meg! Mosolyogj rá! Nevess és sírj vele együtt! Romantikázz vele! Bátorítsd! Higgy benne! Bújj össze vele! Vásárolj vele! Vegyél neki ékszereket! Vegyél neki virágot! Fogd meg a kezét! Írj neki szerelmes leveleket! Menj el a világ végére és vissza”. Hogyan bánj egy férfival?: “Legyél meztelen! Hozz neki rántott húst és sört! Ne állj a TV elé!”.

