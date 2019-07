Reggeli elemzés: RC – Mindenki a holnapi kamatdöntésre figyel – 2019.07.30

Mára nem tervezek irodalmat. Tervezek helyette egy kis jövőbe tekintő eszmefuttatást. Azt szakértettem a Fiammal a minap, hogy Ő már szinte biztosan csak automata sebességváltós autóval fog tanulni vezetni és amikor már a forgalomba kerül, biztosan szinte csak automata autók lesznek mindenfelé. Aztán azon is gondolkodtam, hogy már nem is biztos, hogy addigra az ember fog vezetni. Nem is beszélve arról, hogy ez a vezetés inkább történhet majd a föld alatt vagy az égben, semmint a földfelszínén. Nemrégiben olvastam valahol, hogy sokkal gazdaságosabb lenne földalatti alagutakban elvezetni a töménytelen autós közlekedést, mint a föld (helyhiányos) felszínén. A levegőben repüléssel az a baj, hogy sokkal több energiát kíván és sokkal több problémával jár, mint a gravitációhoz igazított, földalatti, akár kötött pályás közlekedés. Nem is újdonság ez. Biztosan ezért találták ki a metro-t is, mint földalatti tömegközlekedési eszközt. Bárhogy is lesz, a közlekedésünk biztosan átalakul. Amikor azt mondjuk, hogy valójában szeretünk vezetni, nem lesz jó, ha helyettünk teszi majd ezt az autónk robotikája, akkor ezzel én is egyetértek. Amikor viszont azt látom, mint tegnap reggel az Árpád híd pesti hídfőjénél, hogy miután elhagytam a családi autónkat, három autó szállt egymásba közvetlenül a Feleségem által vezetett autó mögött, összeszorul a gyomrom. Valószínűleg jóval kevesebb baleset lenne, ha egy jól bevezetett, kipróbált technológia vezetné az autóinkat helyettünk. Fejlődik a világ, ami a kényelmi tényezők térnyerésével jár, főleg ha az biztonsággal is párosul. Lehet, hogy a most 15 éves Fiamnak majd nem is kell jogosítvány, mert az autókat már egyáltalán nem emberek fogják vezetni? A vezetés nagy felelősség és rengeteg tragédia okozója, az emberi gondatlanság és figyelmetlenség okán. Nem bánom, ha ebben az irányban fejlődik a világ…

Semleges