Egyszer minden véget ér, de sok minden csak úgy folytatódik tovább, ha egyes dolgok véget érnek. Ilyen véget érő dolog a nyaralás és folytatódó a munka. 14 kerek nap, vagyis pontosan két hét volt munka nélkül (majdnem), amiből 10 nap Törökország. Annyi embert, amennyit a török repülőtéren láttunk, talán még soha, sehol előtte. Mozdulni is alig lehetett, ráadásul hazafelé ismét egy órás csúszással indult a gép, ez már nem először fordult elő. A szabadság első és utolsó napja között van talán a legnagyobb különbség. Az első napon még úgy tűnik, hogy szép hosszú lesz a két hét, az utolsó napon meg úgy, hogy egy pillanat alatt elszaladt. 47 év, 47 nyár. Ki tudja mennyi adatik még meg? Szóval és tettel ma reggel kezdődik a munka. Tegnap még megnéztük a tűzijátékot, ma meg besomfordálok az irodába, nem is olyan messze a tűzijáték tetthelyétől. Csak a Duna és kb. 1 kilométer választja el a tegnapi tetthelyet és az irodát. Valaha azt mondtuk, hogy az államalapítás ünnepével ér véget a nyár. Ma már ez nem annyira egyértelmű. Kiürült volna a tegnapi nappal a Balaton? Nem hiszem. Ameddig a jóidő tart, addig bármikor érdemes Balatonra (is) menni, márpedig ma is lesznek 30 fokok. Az ég kék, de a kedvem setét. Siratom a szuper török nyaralást és ezzel a lendülettel mi be is fejeztük az idei szabadságolásunkat. Marad a munka és a megszokott rutin dolgok. Hogy mégse legyen minden annyira megszokott, ma a jobb lábamra húzom a bal zoknimat és a bal lábamra a jobbat. Tuti senki nem fogja észrevenni, de melyik is a jobb zoknim és melyik a bal? Akinek nem inge ne vegye magára? Ez is milyen bugyuta mondás, nem is akartam ma ingbe menni. Nos, kezitcsókolom minden kedves női embertársamnak és képzeletbeli kezét rángatnám a férfiaknak, de nem lehetek mindenütt egyszerre, így a távolból kiáltok mindenkinek egy: JÓ REGGELT! Legyen szép csonka munkahete a dolgozóknak és további csodás nyaralása a szabadságoltaknak. Lehet, hogy “túlpihentem” magamat? “Két részeg beszélget: – Te, én gondolkodtam a tegnapi balhé óta, legyünk inkább barátok! – Hülye vagy, hogy néznénk ki csuhában?”

Semleges