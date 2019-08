Reggeli elemzés: RC – Megverte az elemzői várakozásokat a MOL – 2019.08.02

Köszönjük szépen a tegnap 6-9 óráig tartó előadás iránti érdeklődést! Jó volt látni az ismerős, már egyéb konferenciákról, előadásokról ismert arcokat. A tegnap este is bizonyította, hogy kulturáltan lehet beszélni Mindenkivel, mindenről és talán még a hangom is kielégítően szerepelt a megfázásom ellenére. Jó reggelt! Sok év telt el azóta, hogy először elkezdtem foglalkozni az értekpapírokkal. Sok év, hogy megszületett első gyermekem, sok év, hogy Drága Feleségemet megismertem. Érdekes, hogy a koromban levő férfiak mennyire hasonlóan gondolkodnak (50 év körül). Legtöbbünknek csak az a kérése, hogy gyermekeit láthassa felnőni és kiengedhesse Őket a nagyvilágba. Én is biztosan ezzel végzem majd el a feladatomat. A kérdés mindig az, hogy mekkorák is ezek a gyerekek. Korom férfiainak jelentős része már túl is lehet ezen a feladaton, de aki többször és több gyermekkel indult a “harcba”, annak bizony kitolódhat ez az idő. Nekem a legkisebb 2 éves, kéne még minimum 20 év a feladat tisztességes elvégzéséhez. Minél idősebb vagyok, annál jobban aggódom, hogy legyen is meg ez az idő, hiszen annyi minden történhet. Nyár van, idén tényleg meleggel telített igazi nyár. Ma péntek van és már csak hétfő és kedd, azután mi elindulunk nagycsaládosan Törökországba. Na ott lesz majd csak igazán meleg! Én kívánok Mindenkinek szeretetteljes hétvégét, remélem nem írtam sok mindent helytelenül (ma vidékre utazom és hajnalban írok a McDonaldsban egy kóla és egy szendvics mellől). “A kismalac elindul új állatokat megismerni. Találkozik az öszvérrel. – Szia, én vagyok a kismalac, téged hogy hívnak? – Én vagyok az öszvér. – Miért hívnak öszvérnek? – Mert apám ló, anyám pedig szamár. A kismalac továbbmegy, a bokorból morgást hall. – Szia, én vagyok a kismalac, téged hogy hívnak? – Én vagyok a farkaskutya. – Miért hívnak farkaskutyának? – Mivel apám farkas, anyám meg kutya. A kismalac tovább ballag, majd hirtelen zümmögést hall. – Szia, én vagyok a kismalac, téged hogy hívnak? – Én vagyok a lódarázs. – Na persze!

