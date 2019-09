Reggeli elemzés: RC – Megtámadták a szaúd arábiai Aramco – a világ legnagyobb – olajfinomítóját – 2019.09.16

Jó reggelt! Szeptember 16. napját írjuk a 2019. évben, 259 nap telt az évből és még 106 nap van hátra, összesen 99 nap van még Karácsonyig, tehát már 100 sincs… A héten beköszönt a télies ősz, a vénasszonyok nyara is búcsúzik. Miközben akár a fűtésszezon is elindulhat a héten, a mai nap a reggel kivételével a melegről fog szólni. 27 fokot ír mára a telefonom, napon belül ritkán szokta érdemben elrontani a hőmérséklet előrejelzést. Szeptember közepén miről is szólhatna másról a világ, mint a gondokról problémákról? Mindenkinek megvan a maga baja, pedig alapvetően békés időszakot élünk. Alapvetően. Aki közel érzi magát a “tűzhöz”, az már aggódik. Aggódik azért, hogy az Audi már jelentős mennyiségű külsőstől vált meg az idén, jövőre akár több ezer embert is elküldhetnek. Aggódik, hogy a BMW debreceni gyára – a jól értesültek szerint – sosem fog megnyitni. Aggódik, hogy a Mercedes is inkább a leépítésen gondolkodik, mintsem a magyar munkahelyek bővítésén. Az autógyárak pedig óriási jelentőségűek a magyar gazdaság szempontjából. Mások a bölcsis beszoktatáson aggódnak (mi), megint mások egyszerűen rosszul érzik magukat a hulló falevelek láttán. Mit tegyünk, hogy jobb legyen a kedvünk? Tervezzünk! Kell egy terv! Egy terv a Karácsonyi ünnepekre. Miként kezdjük el? Szép apránként. Én majd írogatok ide sokszor a Karácsony kapcsán. Kezdem ma azzal, hogy az októberbe lépve (2 hét), már minden a díszekről, ajándékokról fog szólni országszerte. Ki kellene találni valami Random Karácsonyt. Vagy random alapú Karácsonyt valami különlegessel, ami eddig még nem nagyon volt, vagy Random Karácsonyt a Random szervezésében. Na ezen még elgondolkodom. Megkérdezem mit szólnak ehhez a Random képviselői. Jó lenne, ha szép lenne az ősz és még szebb a Karácsonyi ünnepek! Most nevetnek rajtam, hogy mit akar ez a krapek szeptember közepén a Karácsonytól? Higgyék el, úgy elillan ez a 99 nap, mint a pinty. Ha pedig lesz egy tervünk, sokkal jobb hangulatban ér minket a brutálisan szürke és egyhangú november. Legyen hát tervezgetős őszi hangulatunk a Karácsony ígéretével! Ez is volt már, de indulásnak pont megteszi: ” Két szőke nő beszélget. – Képzeld idén a karácsony pont pénteki napra esik! – De remélem nem 13-ára…”

