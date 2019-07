Reggeli elemzés: RC – Megpróbálta a Telekom a 440 forintot. Nem sikerült – 2019.07.24

Szerda reggel van. Szép reggel. Otthon hagytam a foci cuccomat. Mehetek kora délután haza. Az is lehet, hogy veszek inkább egy új csukát az igazán régi helyett. Legyen az ember igényes a fociban. Meleg lesz. Legalább 30 fok a légkondis teremben. Nyár van. Ma még majd leírom párszor. Már csak két hét és indulunk Törökországba. Várom, várjuk. Előtte azonban még sok dolog van. Kellene egy terv. Igen, egy jó terv arra, hogy mi legyen velem 50 éves korom után. Kivonulásom félsiker. Kivonultam a napi operációból (Random), de egyre több dologba vonulok be. Tényleg, talán nem is említettem, hogy sosem vonultam be katonának. Kalandos úton, de én nem lettem katona. Magas vérnyomás. Sokan küzdenek vele. Nekem is van. Megnézettem. Gyógyszer következik. Magyarországon az első számú halálozási ok a szív- és érrendszeri problémákból adódó. Ez meg sokszor az alkoholizmusból következik. Nem vagyok alkoholista. Nem is leszek. Eszembe jut néha az ital? Igen, mert jó lelazulni, de hétközben nem iszom. Nem is tervezem. Azt mondják, napi másfél deci rendszeres tömény vagy azzal egyenértékű bor az alkoholizmus. Csúnya dolog. Jobb ha az ember önmaga és nem az itala (beszél, cselekszik belőle). Nyár van. Írtam már? Nyáron érzékenyebb az ember. Meleg van. Fűti az agyat. Azt gondolják a semmiről írok? Igen. Általában a semmiről írok. Ezért nehéz visszaemlékezni mikor mi is volt, de ezért is egyszerű fogyasztani, mert gyorsan túllépünk rajta és marad…? Na mi marad? Nem, nem az ital marad. Jókedvnek kéne maradnia mindig és minden körülmények között. Nyár van. Nyáron pedig legyen mindenkinek csodálatos nyara! Csicseregnek a madarak, zúg a metro, fűti a hátamat a forró napsugár (pedig van rajtam póló). Ki vagyok én? Merre tartok? Ferike vagyok és semerre nem tartok, mert bent ülök az irodában és írok, most éppen a Randomban. Jó reggelt! Vicc: – Kihez megy az angol lord a temetőben, ha előkelő síremlék-készítőt szeretne találni? – Sir Köves-hez.

Semleges