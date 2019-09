Reggeli elemzés: RC – Megkezdheti az EKB a lazítást az európai eszközök vételével – 2019.09.11

Valamire vágyni önmagában nemes dolog. Tenni érte is nagyszerű, ha a tett nem valamilyen társadalmilag elítélt tettben nyilvánul meg. A rabló magát Robin Hood- nak titulálja, a gyilkos pedig a hányatott gyerekkorára igyekszik mutogatni, hátha valaki megsajnálja? Nátha! Nem lehet senkit sajnálni azért, mert csúfos tette előzményeit magyarázza. Nem csak rablók és gyilkosok vágyálmai léteznek torz képzeletükben, rablásra, gyilkosságra ösztönözve őket. Nekem is van vágyam, nem is egy. Kisebbek, nagyobbak, ez így normális. Tegnap megértettem Drága Feleségem gondolatát: imádja a focit, de a magyar focit nem nézi meg. Nos, az egyik kisebb álmom volt, hogy egyszer még láthassák nagyszerű magyar labdarúgó sikereket. A Görögök is voltak egyszer “véletlenül” Európa élen (2004.). Mostanában már nem is hittem túlzottan ebben. Tegnap bűnösnek éreztem magamat, “rablónak, gyilkosnak”. Úgy alakult, hogy az index.hu-n követtem az esti magyar-szlovák meccset, csak az eredményt láthattam. Úgy éreztem bűnös vagyok, már a nézésemmel sem támogatom a magyar focit. Az igazi döbbenet csak ezután ért: miután kikaptunk, jól éreztem magamat, hogy nem néztem végig az újabb csalódást. Nem is problémázom és bűnösnek sem érzem magamat. Ennyi… Feladtam. Lekerült a listáról a magyar foci sikerének vágya. Vége! Jó reggelt! Elhiszem, hogy jók voltak a magyar fiúk, elhiszem, hogy rosszak. Nem láttam, de egy bizonyos, Édesapám mondta mindig: a focit gólra játszák!

Semleges