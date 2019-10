Reggeli elemzés: RC – Megjöttek az első jelentések és alapvetően rózsás a kép Amerikában – 2019.10.16

Jó reggelt! Kezdődik! – Mi kezdődik? – A nap kezdődik. – Ki kezdi a napot? – Hát mindenki. – Félni kell ettől a naptól? – Az attól függ, hogy kinek, milyen lesz! – Neked kell félned tőle? – Nekem nem. – Miért nem? – Mert nem tudok semmi olyanról, ami ma rossz lehet. – És nekem félnem kell a mai naptól? – Honnan tudjam, ki vagy te? – Hogy-hogy ki? Én én vagyok, hát te ki vagy? – Az nem lehet, hogy te vagy én, mert én vagyok én. – Lehetetlen! Mindig is én voltam én és nem te. – Na mindegy! Én vagy te vagy te vagy én, mindegy… – Nem mindegy! Milyen napod lesz ma? – Remélem jó, neked? – Nekem is! – Akkor lehet, hogy mégiscsak te vagy én… – Lehet… – Akkor mi a megoldás? – Maradj szótlan és én is! – Jó, akkor megbeszéltük. – Megbeszéltük… Hangok, amik a fejünkben léteznek csak. Hangok, amik beszélnek hozzánk, irányítanak minket. Aki ezzel szembesül, annak megér egy utat a klinikára, hogy szakember is megvizsgálja. Lehetünk őrültek, lehetünk zsenik. Egy azaz egy lényeges dolog létezik e témakörben: pontosan tudjuk, hogy kik vagyunk… Manapság a társadalom jelentős része küzd mentális problémákkal, sokszor tudva, sokszor tudatlanul. A mentális zavarok, betegségek kezelésében nagy fejlődés tapasztalható az elmúlt években. – Tényleg, és te miért beszélsz? Nem azt beszéltük meg, hogy csendben maradunk? – Maradjunk. ” Egy bolond megy az utcán és egy madzagon húz maga után egy félcipőt. Vele szembe jön egy másik bolond és megszólítja: – De szép kutyája van! Mi a neve? – Zuju! – K-val? – Nem CS-vel, mint Malvin!”

