Reggeli elemzés: RC – Megint botrány Hongkong utcáin, most a metrót bénították meg – 2019.10.07

Hétfő reggel. Nem mindenkinek kellemes, főleg akkor nem, ha korai órák már valamilyen kellemetlenségről szólnak. Ébredés a hét eleji tudattal, előttünk az egész munkás hét, lehet ennél kellemetlenebb? Lehet! Ha találgatni kellene se könnyen található ehhez fogható. Nos, mi az? Ez bizony a fogászat. Ugye-ugye? Ma reggel én vagyok az egyik tutira legkellemetlenebb reggellel rendelkező egyén. Gondolják végig: az állkapcsom még el sem ernyedt az éjszakai zártságából és máris jöhet a tátottság. Szerencsére nem készülök hatalmas beavatkozásra, csak egy kisebb “igazítás”, legalábbis úgy remélem. Ismerik a fogászati rendelő jellegzetességét? Fehérség, tisztaság, sikongatás… Na jó, sikongatás az nem. Milyen furcsa dolog ez a fog dolog is. Van egy szánk tele fogakkal és rágunk, meg harapunk, meg kiverik őket, ha bunyózunk. Én nem bunyózóm. Nem szeretem az erőszakot, mostanában még a TV-ben sem, moziban sem, de így legalább nem vesztek fogakat egy-egy beütéses kiütéstől. Jó reggelt! Lennék már délutáni szereplő. Ha túlélem holnap is írok, ha nem akkor is. Semmi sem változik. Remélem… Szép napot, szép hetet, szép életet, drágám, az ékszereket a fagyasztóba dugtam, tisztességes srácokat engedj majd udvarolni a Lányainknak. Mindenkit üdvözlök!

Semleges