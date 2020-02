Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ MagyarorszÃ¡g: brutÃ¡lis. Ãšjabb 1306 pontot vertek bele az indexÃ¼nkbe â€“ 2020.02.26

Jó reggelt! Először is szeretném megköszönni a sok-sok jókívánságot, amik valahogy eljuthattak Édesapám lelkéhez, tegnap délután felébredt és elkezdett kapcsolatot létesíteni a külvilággal. Korai még a teljes felépülésről beszélni, de a bizakodásunk végtelen. Az emberi agy csodálatos mivolta mindig is foglalkoztatta az embereket. Sokkal többet érzékelünk a világból, mint amit látunk és meg tudunk fogalmazni, mint amiről tudatosan állíthatjuk, hogy értjük mi is zajlik körülöttünk. Kómából ébredők, akikhez családjuk beszélt hosszú hónapok, évek folyamán az ágyuk mellett. Lehetetlen traumákból felépülő betegek, akikről már rég lemondtak, éppen, hogy a lélegeztetőgépet nem kapcsolták le. Nem akarom senki jókedvét venni… Még egyszer köszönöm a rengeteg együtt érző megnyilvánulást! Szóval azt mondtam, hogy írok egy nagy bevásárlási listát. Nem volt erre időm az elmúlt napokban. Kérek mindenkit, aki hasonlón elgondolkodott, esetleg írt is ilyen listát, hogy ossza meg velem a reggeli@randomcapital.hu email címen és én csinálok egy összesítést, amit holnap-holnapután meg is jelenítek a reggeliben. Olyan élelmiszerek listáját várom, amivel át lehet vészelni hosszabb időszakokat. Terjed a vírus, Európára is áterjedt, nem akarok pánikot és félelmet kelteni, csak újfent megjegyezni: jobb félni, mint megijedni és az élelmiszer előbb-utóbb úgyis elfogy, a tartós ételeket nem kell kidobni… Engedjék meg, hogy ma reggel még távol maradjak a viccel fűszerezett reggelitől Édesapám állapota okán.

Semleges