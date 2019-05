Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ Ma lehet utoljÃ¡ra osztalÃ©kszelvÃ©nnyel OTP-t venni â€“ 2019.05.23

Gyógyszerek. Gyerek voltam, amikor Dédnagymamám napi jelleggel szedett egy maroknyi gyógyszert, többségéről azt sem tudta, hogy mi is az. 86 éves koráig élt, a szép hosszú életében meghatározó szerepet játszottak a gyógyszerek. Volt egy színes zacskócskája és abból szedegette elő minden reggel a pirulákat, sok száz közül válogatott. Azon a véleményen voltunk, hogy random alapon “merít” a készletből, mégsem okozott ez neki semmilyen lényeges problémát. Végül egyszer egy nevezetes nyári napon az orvos átnézte a gyógyszerkészletét, a háromnegyedét kidobta, maradtak a “szükségesek”. Egy-két évet él még utána a Dédi, hogy ez volt-e az oka (gyógyszer megvonás) vagy csak egyébként is megélte, amit a sors szánt neki, sosem fogjuk megtudni. Többségünk kiegyezne a 86 évvel, ha előre meglehetne kötni a “szerződést” a sorsunkról. Vajon így gondolkodik-e a 90 éves Nagymamám: élt már eleget, minden mindegy… Nem hiszem. Fiatalon gondolkodni az időskorról bizonyosan más, mint benne élni és úgy megítélni azt. Nagyapám hatvan éves korát elhagyva (13 évem van addig), mindig azt mondta, hogy élt már eleget, az ég nem hallgatta meg, 89 éves korában távozott közülünk. Közel 50 százalékot húzott még rá, arra a 60 évre. Ránézek 67 éves Édesapámra és szerintem fiatalos, nem gondolnám idősnek, sőt. A kor csak egy szám. Persze nincsen örökélet, erre még ma sem képes egyetlen gyógyszer, nem tudja megadni nekünk a “sosemhalunkmeget”. Kérdés ugyanakkor, hogy jó volna-e? Az ember nem születik végtelennek, kap egy lehetőséget, na meg pirulákat és megannyi csodálatos földi dolgot. Aztán egy napon leketyeg az óra a képzeletbeli falon, a láthatatlan mutatói megállnak végleg. Mindenkinek van egy ilyen órája, láthatatlan, halk, nem is törődünk vele. Szeretem az órákat, pont azt mutatják, ami a legfelfoghatatlanabb: az időt, az elmúlást. Jó reggelt! Nem mindegy, hogy mit szedünk, de az is baj lehet ha semmit sem szedünk. Legjobb viszont ha csak virágot kell szedni, az biztosan nem lesz ártalmas, de a jókedvünk által hosszabbíthatja az életünk. “Két egérlány beszélget: – Képzeld bepasiztam! – Igen? És van képed róla? – Persze! Itt van. – Te hülye ez egy denevér. – A szemétláda, nekem azt mondta, pilóta.”

