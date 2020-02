Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ Lesz vagy sem nagy tÃ¡masz a 27000 pont a DOW 30 indexben â€“ 2020.02.27

Jó reggelt Mindenkinek. Még egyszer köszönök mindent, Édesapám teljes tudatának birtokában folytatta a tegnapi napot!! KÖZÉRDEKŰ: először is az informatikai rendszerről: a tegnapi leállást gyorsan orvosoltuk, most tényleg bennünk volt a hiba nem a BÉT-ben, a külföldi piacokhoz kapcsolódásunk egy rövid időre kinyírta a rendszerünket. Valóban igaz, a sok külföldi instrumentum lassítja a rendszert az amerikai nyitás után a Mobil appon, dolgozunk rajta. A visszaigazolásokat a Google és az Apple szerver küldi, nem direktben mi, de felvettük a kesztyűt, segítünk ezen is hamarosan, viszont nehéz a problémát lokalizálni, mert sokaknál tökéletesen működik, és van akiknél nem. Összességében: mindenre igyekszünk mielőbbi megoldást találni. Természetesen nem tőzsde időben fejlesztünk, és komoly a szándékunk hogy egy még jobb rendszert csináljunk. Ehhez szükségünk van a türelemre, mert amennyiben tényleg jót szeretnénk csinálni az rengeteg időbe telik, szóval nem holnap lesz. Másodszor. A Random soha nem shortol semmilyen részvényt és a négy nagy papíron kívül (OTP, MOL, Richter, MTEL) nem is kölcsönzünk senkinek! Sosem shortoltuk az Opus részvényeket és az ügyfeleink sem shortolhatják tShort ügyletként, a napon belüli eladások pedig TDT keretében kötelezően záródnak így a napi egyenlegük zéró! Az a helyzet, hogy mára a Random képviseli a lakossági online kötések 30-40 százalékát Ügyfeleink forgalmaként, nem csoda ha versenytársaink mindenben minket látnak, a hazugság attól még hazug állítás marad. A 3,1 forintról emelkedő OPUS 800 forintra emelkedett és a kérdés így szólt, ami sosem lett ajánlás: lehet-e 1000 forint az OPUS, és a 100 forint alól emelkedő és 3000 forint fölé jutó Konzum esetében a kérdés ez volt: lehet e 10000 forint Konzum részvény árfolyama? Az előadás, amit tartottam fundamentálisan mutatta meg, hogy mi kellene ahhoz, hogy mindez megtörténhessen indokoltan és az is egyértelmű lett, hogy a fundamentumoknak mit kellene mutatniuk ehhez. Az előadás most is letölthető a weboldalunkról. Holnap pedig érkezem a bevásárlási listával, rengeteg listát kaptam, köszönöm! Ma pedig Édesapám egészségére érkezzen a vicc is: “Két homokszem repül a sivatagban. Megszólal az egyik: – Haver, ideje lenne már leszállnunk… Mire a másik: – Hülye vagy, ekkora tömegben?”

