Reggeli elemzés: RC – Lassan visszaközelítettünk a 45000 pont közelébe – 2020.01.24

Az vagyunk, amit megeszünk? Akkor mi alapvetően szárnyasok vagyunk. A mi családunk csirkét, pulykát eszik alapvetően. Kotkodács! Hallják a hangomat? Kiállok az ablakba és rákiáltom a városra a kotrikácsot! Ez lennék én? Ha az vagyok, amit megeszem, akkor bizonyosan igen. Egy félig lestrapált, középkorú csirke? Hmmm… Inkább legyek kakas, az mégis csak stílusosabb, legalább a nemekkel egyezzünk. Habár van egy bökkenő! Kakast nem eszem… Rágós. Legalábbis az eddigi tapasztalatom alapján nem túl porhanyós a húsa. Ej, úgy beszélek/írok, mint egy ragadozó. Persze, hiszen azok is vagyunk. Pontosítok: mindenevők. Vannak embertársaink, akik nem esznek húst és olyanok is, akik semmilyen állati eredető ételt nem fogyasztanak. Rossz hírem van: attól még az ember mindenevő, ezen nem változtat a magunk mássá nevelése. Tisztelem azokat az embereket, akik képesek átformálni a teljes étrendjüket, valamilyen fajta okból, elhivatottságból. A fegyelem már önmagában is értékelhető. Ám az ember attól még mindenevő. Meg aztán ott van az eredet, az egyedfejlődés, akinek úgy tetszik evolúció, hogy miért is lett mindenevő az ember? Erre én nem tudom megadni a választ. Egyesek szerint ilyennek teremtettünk, mások szerint a természet formált ilyenné bennünket. Vagy így, vagy úgy, én kotkodácsos jó reggelt kívánok és jelzem, a tegnapi vacsorám rántott csirkére, krumplipürére és uborkasalátára sikeredett, szép emlék is maradt a számban, a fejemben, a egyedtörténelmemben. Most pedig kívánok szép hétvégét, jó pihenést, tőlem mentes két napot, hééétfőőőn éééérkezem! “- Mondd barátom, honnan van ilyen szép nagy házad és új autód? – Tudod, én lottózom és közben egy lóherét dörzsölök a kezemben. – Ezt én is kipróbálom! Másnap találkoznak: – Hát nem vált be a terved! Az a hülye állat megrúgott!”

