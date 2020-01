Reggeli elemzés: RC – Lanyha forgalom, folytatódó esés a magyar tőzsdén – 2020.01.28

Szakad a … Na mi ez? Hó, vagy eső, vagy ónos eső, vagy mi? Nem tom-tom-tom, de furcsább az állaga, minthogy egyszerűen azonosítani lehessen. Tél van, de milyen tél ez? Jövő héten érkeznek a 10 fokok. Megint. Tavasz van a télben. Közben turbó üzemmódba kapcsol(hat) a koronavírus. Kell-e félnünk? A kérdés nagyon nehéz, de van a dolognak kockázata, nem is kicsi. Az én döntésem az, ha Magyarországon egyértelműen kimutatják a jelenlétét, akkor nem visszük a gyerekeket közösségbe. Ha Budapesten is kezdődik a megbetegedés, akkor nem megyünk a bevásárlókba. Szóval, lehet sokan kinevetnek, lehet sokan legyintenek, de én nem vagyok teljesen nyugodt. Sőt! Az emberiség történelmében nem egy járvány bizonyult tömeggyilkosnak. Értem én, hogy ma má’ máma van má’, az meg a régmúlt, fejlettebb a tudomány, sok a lehetőség, de nem én szeretnék a családommal belehinni a koronavírus hátán a fejlett jelenbe. Így hát, mindenkinek kívánok jó egészséget, kórokozóktól mentes magyar hont és el is teszem magam a fontos teendőknek. Jó reggelt! Azért még formázok ide egy viccecskét: bocsánat Kedves Nagyik, nem személyeskedés… “Apa, apa! Az ufók a barátaink vagy az ellenségeink? – Miért kérdezed, kisfiam? – Mert az előbb az udvaron leszállt egy repülő csészealj és elvitték a nagymamát… – A barátaink kisfiam, a barátaink!”

Semleges