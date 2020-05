Reggeli elemzés: RC – Küzd a Richter a 7000 forinttal – 2020.05.20

Mi is ez az aranyláz, ami emberek érdeklődését egy fémen tartja? És miért éppen az aranyon? Az biztos, hogy az emberiség történetében oly fontos pénz, gazdagság, érték stb. egyik jeles képviselője az arany. Visszaköszön minden fontos pillanatban, legyen az válság, esküvő, szerelem, bankrablás, állami aranytartalék vagy éppen egy számítógépes játék fizetőeszköze és akkor még alig soroltam fel néhány esetet. Egyszer nagyon régen volt egy főnököm, Jancsó Béla bácsinak hívták, a Budapesti Értéktőzsde egyik felejthetetlen alakja, aki már akkor a 70-es éveiben járt (26 évvel ezelőtt), Ő mondta nekem egyszer: “Tudod fiam mindenre kell gondolni! Lehet olyan világ, amikor nem baj, ha van az embernek egy kis aranya is! Gazdaságok virágoznak és elbuknak, de az aranynak az emberiség történelmében mindig lesz értéke!” Most, hogy az arany megint a lokális tetejét járja (1750 dollár), eszembe jutnak a szavai és nem károgok bizonytalan jövőről, de igaznak tartom a mondást: “jobb félni, mint megijedni!” – az arany pedig a félelemindikátor, ami átvezet válságokon, nemzedékeken, nincs aki nem ismerné jellegzetességeit. Jó reggelt! Ez is egy szerda, ráadásul egy borongós szerda. Ez itt az egyik kedvencem, de sokszor volt is már: “Elnézést! Megmondaná melyik a túloldal? – Az ott szemben! – Hát most már tényleg meghülyülök, onnan meg ide küldtek!”

