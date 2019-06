Reggeli elemzés: RC – Kormányválság lehetőségéről beszélnek Németországban – 2019.06.14

Péntek reggel a hét utolsó napja és – amint már tegnap említettem – nekünk a munka utolsó napja, azután kezdődik a nyaralás. Zalakarosban azt szeretjük igazán, hogy nem csak a szállodái nagyon jók, de a közelben van a zalakarosi strand is. Csúzdákkal, medencékkel “tarkitottan”, itt kicsi, nagy megtalálja magának a szórakozást. Reggeli, ebéd, vacsora. Strand, beszélgetés, iszogatás és minden, amit mi pihenésnek nevezünk. Jó reggelt! Valóban tombol a nyár. Nem is könnyű viselni a meleget az utcán és nem is javasolt a hosszabb sétálgatás a 35 fokban. Valahogy a júniusi nagy meleg tud a legkínzóbb lenni. Lehet, hogy még nem vagyunk igazán felkészülve a nyárra. Kívánok Mindenkinek jó hétvégét, a nyaralóknak kellemes nyaralást! Legközelebb már Zalakarosról jelentkezem. “Biológia órán tanárnő kérdi Mórickát: – Móricka, mije van a libának? – Szeme! – Móricka, és még mije van a libának? – Másik szeme! – Móricka! Mivel takaróztok otthon, ha hideg van? – Párnával! – És Móricka, mi van a párnában? – Toll! – Tehát akkor Móricka, mije van a libának? – Szeme!”

Semleges