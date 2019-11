Reggeli elemzés: RC – Komoly korrekciót mutat a Richter – 2019.11.28

Kezit csókolom, jó reggelt kívánnék, de hiába. Keveseknek lehet jó reggele, legalábbis Magyarország szerte. Eső, köd, Budakeszi, teniszből. Van néhány gyenge pontja ennek a mai reggelnek. Az egyetlen öröm, hogy 14-16 fokot jósol a meteorológiai előrejelzés. Ha elhisszük.. Nem leszek Nadal kérem, már biztosan tudom, hogy nem. Szomorú is lehetnék, de bevallom nem is hittem sosem benne. Akkor mi legyek, ha… de már nagy sem leszek, mert felnőtt vagyok. Nem leszek híres ember sem. Ezt sem bánom. Sem celeb. Hát azt sem. Nos akkor ki is vagyok én? Nevemet az út menti nyíló virágokról kaptam, felmenőim révén, valaki vagy csoda szép lehetett, vagy virágosan jókedvű. Hős szívem hősiességre csak a gyermekeim oltalmában ébred, szívem csak egy felé lángol, lelkem elégedett, nem túlzottan sokra vágyó. Külsőm törökös. Horgas orral, magas homlokkal, gyerekként göndör hajjal létező, nem a lányok álma jellemzőkkel illetett, pocakos negyvenes. Kicsit ma is gyerek, kicsit ágáló felnőtt, mogorva, de a közvetlen környezetében barátságos, kissé túlzott magabiztossággal rendelkező emberi teremtmény. Gyenge és erős, kemény és lágy… Na mi az? Nekem ez egy Pálinkás tojásnak tűnik így első olvasásra. Na mindegy. Mostanában hallott reggeli okos mondással fejezném be a reggeli indítót: “Inkább legyek gazdag, de egészséges!!!”

Semleges