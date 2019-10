Reggeli elemzés: RC – Kilőtt az MTEL, napok óta írom, hogy lehet ott valami – 2019.10.10

Olyan hosszú voltam az elmúlt napokban, hogy most igyekszem lényegesen rövidebb lenni. Mindenek előtt itt a kora téli időszak és gondoltam megosztok egy-két gondolatot. Mi lesz ma? Sorozatok, ajándék és tanulás. Kezdjük hát a kedvenc sorozataimmal, amik átsegítenek a nehéz téli éjszakákon: 1. Medici – úgy néztem, hogy januárban kezdődik ez a történelmi kedvencem, ami a virágzó Firenzében játszódik, aki nem látta az 1-2. évadot gyorsan nézze meg előtte. 2. Star-trek Discovery – itt is a 3. évad jön, aki imádja a sci-fi filmeket, annak ez egy hightech sorozat. 3. Billions 5. – kötelező annak, aki szereti a tőzsdét, ez is csak jövő márciusban jön. 4. Végül a Templomosok 3. (Knightfall) – na erről nem találtam kezdési dátumot (lehet, hogy csak 2021-ben lesz), de érdemes megnézni az 1-2. szezont. Nos, ezek az én kedvenceim majd jövő tavaszra (az első három úgy tűnik 2020 elején várható majd). Ajándék: kezdjük a felkészülést a Karácsonyra az első ötlettel. Amikor már tényleg nem tudja az ember mit vegyen, lehet kapni – én általában a Média Markt -ban láttam – különböző dobozos (dvd szerű) csomagokat. Olcsótól a drágáig valamilyen élménnyel. Vacsora, kirándulás, szállás, sport stb. ötletesek és jók is, amikor végképp nem tudjuk mi is legyen. Végül a tanulás. 2020 elején indul az OGA (online gazdasági akadémia). Teljesen ingyenesen, minden a randomhoz és a tőkepiaci oktatáshoz kapcsolódó témával, értékes nyereményekkel, oklevéllel (bővebben: év végéig). Jó reggelt! Ma má” máma van má’, vagyis csetverg és holnap jön a búcsú a heti munkától. Kitartás! Közepes: “Szombat este kirúgtam a hámból a cimborákkal. Mivel többet ittam a kelleténél, ezúttal olyasmit tettem, amit sosem szoktam. Busszal mentem haza. Épségben haza is értem, ami a csodával határos, hiszen soha nem vezettem még buszt azelőtt!”

