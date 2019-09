Reggeli elemzés: RC – Kicsit fel, kicsit le, nem nagyon van irány – 2019.09.20

Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó! Nos, nekem ez nem sikerült tegnap. Ígértem írok, de az utazásra készülés és a BÉT50 elvette a reggeli időt. Szóval nem szép dolog, de így alakult. Na azért nem volt ez akkora ígéret… Az életben sokszor ígérünk dolgokat: jól fogok tanulni, nem hazudok, segítek a kistestvéremnek, rendesen viselkedem, megcsinálom a házi feladatomat, és rengeteg egyéb, többek között a jóban-rosszban örök fogadalmát is beleértve. Az ember pedig pont olyan, hogy megtartja az ígéreteit? Hát nem igazán. Sokszor nem is tervezi, hogy megtartja őket majd, máskor küzd a tartásért, de valahogy nem igazán sikerül. Pedig én szeretem azokat az embereket, akik igyekszenek megtartani az ígéreteiket. Az ígéretek adnak egyfajta rendet. Az ígéretét megtartó embert megbízhatónak, a gyakran felülírót megbízhatatlannak nevezzük. És akkor ez ezzel el is van intézve? Dehogy! A kategóriák nem csak azt jelentik, hogy besorolunk beléjük embereket, hanem azt is, hogy akként kezeljük őket. Ha a világ megmentéséről van szó, biztosan nem azt hívom, aki még egyszer sem ért oda, ahova hívtam az elmúlt években. Ha egy irodalmi estet akarok megszemlélni az ismerőseimmel, jöhet bárki, aki nem ér oda, az vessen magára. A baj inkább az, hogy jó lenne megmenteni a világot, ami persze képletes, de rengeteg nemes dolgot hordozhat önmagában a tág értelemben vett fogalom. Ehhez megbízható társakra lenne szükség. Jó reggelt! Elutaztunk, megérkeztünk, készülünk, mert nem is túl sokára esküvőbe indulunk. Esküvőbe, ahol a menyasszonytól és a vőlegénytől azt várják, hogy megbízható legyen és hogy azt várják talán teljesen mindegy, de ők ketten egymástól is biztosan azt várják, na az már nem teljesen mindegy… Péntek van. 5 fok, itt a Balaton közelében. Nem sok, még őszhöz képest sem. Kívánok mindenkinek nagyon szép hétvégét, nyugalmat, békét! “- Milyen ajándékot szeretnél az esküvőnkre? – kérdi a skót a menyasszonyától. – Nem tudom, még nem gondolkodtam rajta. – Jó, akkor kapsz egy év gondolkodási időt!”

