Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ KÃ©t okbÃ³l tÃ¶rtÃ©nt a nagy emelkedÃ©s â€“ 2019.06.19

Azért a 24-26 fok nem az igazi nyár. Kicsit beszorultunk a szállodába, de remélem nem fog örökké tartani a tavaszos nyár. Gyerekkoromban sokat játszottam Rex-et az Édesapámmal. Ma már alig ismerik ezt a billiárdhoz hasonló játékot. Ez az az asztali játék dákóval és lyukakkal, ahol az asztal közepe tájékán van egy gomba és ha a gombát leüti valamelyik golyó, akkor elveszítjük az addig gyűjtött pontjainkat. Tegnap játszottam a nagyobbik fiammal, jó érzés volt, hogy egykor apa és fia, most szintén apa és fia, csak közben én vagyok az apa… Na mindegy, értik? Most jöhet megint az idő múlik, meg bla-bla-ba, de nem jön. Közben írni kezdtem a kalóriákat, útjára léptem a fogyásnak, hátha most több sikerrel járok. Jelentem az alkohol sokat visz és a mozgáshiány meg semmit sem hoz. Amikor szállodában van az ember, akkor igazán veszélyes a sok evés, így legalább nem fogok hízni, ha nem is tudok érdemben fogyni… Ha át tudnánk menni végre a strandra, ott van úszómedence. Csobbanás, úszás, fogyás. Ilyen egyszerű lenne, de még nem jutottunk át a zalakarosi csoda-strandra. Marad a várakozás… Jó reggelt! Fontos, hogy ne fulladjon bele az ember a nyári melegbe, de amikor nyaral, akkor mégis jól jön egy kis forróság, sajnos most akkor van forróság, ha a vízforralót kétmarokra fogjuk, az meg nem túlzottan egészséges. Majd holnap! Mondom ma és mondtam tegnap is, de egyszer már csak ránk szakad a napsugaras forró nyár. “Történelem vizsga: – Francia állampolgár volt, később generális, majd császár. Kiről van szó? – kérdezi a professzor. – Nem tudom – mondja megszeppenve a diák. – Bonaparte Napoleon! A diák feláll, és elindul az ajtó felé. – Hová megy? – kérdezi a professzor. – Ja, elnézést, azt hittem, hogy a következőt diákot szólította!”

